UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Просто и стильно: Ирина Шейк показала, как носить самое модное пальто зимы

Автор: RBC.UA

Ирина Шейк еще со времен карантина сделала улицы Нью-Йорка своим личным подиумом. 35-летняя модель взяла за правило каждый день выходить в новом стильном образе, который умело составляла из дизайнерских вещей. И в этом году экс-возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера продолжила свои модные эксперименты.

Новый аутфит Ирина Шейк показала несколько часов назад. С дочерью Леей она появилась на прогулке и мгновенно стала объектом внимания папарацци.

Ирина надела на выход образ total black: черные брюки, худи, объемное мешковатое пальто с отложным воротом, спущенной линией плеч и широкими рукавами (такое сейчас обожают все модницы планеты), а завершила все бейсболкой и солнцезащитными очками. Такой слегка конспиративный лук не требовал от Шейк укладки и макияжа. Тем не менее, выглядела она очень стильно и привлекательно.

Лею заботливая мама также нарядила. Пуховик Burberry с узнаваемым принтом и черным поясом на талии, шапка бини с ярким помпоном, а также бордовые брюки составили удачный контраст с нарядом Ирины.

Девочка шла рядом с мамой, увлеченно о чем-то беседуя. Судя по выражению лица юной наследницы голливудского актера, она не менее артистична и экспрессивна. Так что явно будет удивлять мир своими талантами.

Смотрите также, что носят Хейли Бибер, Ирина Шейк, Дженнифер Лопес и другие звезды этой зимой на каждый день.

Читайте LITE в Google News
Ирина ШейкШоу-бизнесМодные тренды