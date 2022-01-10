Просто не верю глазам: жена Montik'а раскрыла правду о поездке в Лос-Анджелес с детьми
Montik (Дмитрий Монатик) с женой Ириной и детьми Даниилом и Платоном путешествуют по США. У артиста сейчас всеамериканский тур, а его близкие составили певцу компанию в поездке. К тому же, пара очень хотела показать сыновьям Америку и ее самые интересные места.
Например, Ирина показала в Instagram, как отдыхает с детьми в Лос-Анджелесе.
Мама и дети посетили знаменитый район Беверли-Хиллс и не удержались от фотосесии.
"Гуляя с малышами по Лос-Анджелесу, столько раз ловила себя на том, что просто не верю своим глазам. Им всего 6 и 5 лет, а они уже имеют возможность видеть эти прекрасные места, которые для меня в детстве были лишь телевизионной сказкой! Впитывать в себя эту контрастность реальности от супер роскоши и красоты до огромного количества бездомных, которые лежат на асфальтах центральных улиц", - поделилась наблюдениями жена артиста.
Ирина Монатик показала прогулку с детьми по Лос-Анджелису (фото: instagram.com/monatik_official)
"Я мечтаю о том, чтобы однажды благодаря своим талантам и усердной работе, во благо человечества, они смогли быть своими во всех точках прекрасной планеты Земля. Так же нас Невероятно впечатлил "Музей естественной истории", - рассказала Ирина.
К слову, для прогулки с малышами она выбрала стильный брючный черный костюм с золотыми пуговицами.
"Это так прекрасно", - оставил послание для самых любимых Дмитрий.
Напомним, что Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном также отдыхают в США. Они успели повидаться с семьей Монатиков.