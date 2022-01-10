ru ua
Пн, 10 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Просто не верю глазам: жена Montik'а раскрыла правду о поездке в Лос-Анджелес с детьми

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 11:38
Просто не верю глазам: жена Montik'а раскрыла правду о поездке в Лос-Анджелес с детьми MONATIK с женой (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Styler

Montik (Дмитрий Монатик) с женой Ириной и детьми Даниилом и Платоном путешествуют по США. У артиста сейчас всеамериканский тур, а его близкие составили певцу компанию в поездке. К тому же, пара очень хотела показать сыновьям Америку и ее самые интересные места.

Например, Ирина показала в Instagram, как отдыхает с детьми в Лос-Анджелесе.

Мама и дети посетили знаменитый район Беверли-Хиллс и не удержались от фотосесии.

"Гуляя с малышами по Лос-Анджелесу, столько раз ловила себя на том, что просто не верю своим глазам. Им всего 6 и 5 лет, а они уже имеют возможность видеть эти прекрасные места, которые для меня в детстве были лишь телевизионной сказкой! Впитывать в себя эту контрастность реальности от супер роскоши и красоты до огромного количества бездомных, которые лежат на асфальтах центральных улиц", - поделилась наблюдениями жена артиста.

Просто не верю глазам: жена Montik'а раскрыла правду о поездке в Лос-Анджелес с детьми

Просто не верю глазам: жена Montik'а раскрыла правду о поездке в Лос-Анджелес с детьми

Просто не верю глазам: жена Montik'а раскрыла правду о поездке в Лос-Анджелес с детьми

Просто не верю глазам: жена Montik'а раскрыла правду о поездке в Лос-Анджелес с детьми

Просто не верю глазам: жена Montik'а раскрыла правду о поездке в Лос-Анджелес с детьми

Просто не верю глазам: жена Montik'а раскрыла правду о поездке в Лос-Анджелес с детьми

Просто не верю глазам: жена Montik'а раскрыла правду о поездке в Лос-Анджелес с детьми

Ирина Монатик показала прогулку с детьми по Лос-Анджелису (фото: instagram.com/monatik_official)

"Я мечтаю о том, чтобы однажды благодаря своим талантам и усердной работе, во благо человечества, они смогли быть своими во всех точках прекрасной планеты Земля. Так же нас Невероятно впечатлил "Музей естественной истории", - рассказала Ирина.

К слову, для прогулки с малышами она выбрала стильный брючный черный костюм с золотыми пуговицами.

"Это так прекрасно", - оставил послание для самых любимых Дмитрий.

Напомним, что Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном также отдыхают в США. Они успели повидаться с семьей Монатиков.

Читайте LITE в Google News
MONATIK
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Комаровский рассказал, как побороть пандемию COVID в Украине
Комаровский рассказал, как побороть пандемию COVID в Украине