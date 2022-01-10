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Просто не вірю очам: дружина Montik'а розкрила правду про поїздку в Лос-Анджелес з дітьми

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Понеділок 10 січня 2022 11:38
Просто не вірю очам: дружина Montik'а розкрила правду про поїздку в Лос-Анджелес з дітьми MONATIK з дружиною (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Styler

Montik (Дмитро Монатік) з дружиною Іриною і дітьми Данилом і Платоном подорожують по США. У артиста зараз всеамериканський тур, а його близькі склали співакові компанію в поїздці. До того ж, пара дуже хотіла показати синам Америку і її найцікавіші місця.

Наприклад, Ірина показала в Instagram, як відпочиває з дітьми в Лос-Анджелесі.

Мама і діти відвідали знаменитий район Беверлі-Хіллс і не втрималися від фотосесії.

"Гуляючи з малюками по Лос-Анджелесу, стільки разів ловила себе на тому, що просто не вірю своїм очам. Їм всього 6 і 5 років, а вони вже мають можливість бачити ці прекрасні місця, які для мене в дитинстві були лише телевізійною казкою! Вбирати в себе цю контрастність реальності від супер розкоші і краси до величезної кількості бездомних, які лежать на асфальтах центральних вулиць", - поділилася спостереженнями дружина артиста.

Просто не вірю очам: дружина Montik'а розкрила правду про поїздку в Лос-Анджелес з дітьми

Просто не вірю очам: дружина Montik'а розкрила правду про поїздку в Лос-Анджелес з дітьми

Просто не вірю очам: дружина Montik'а розкрила правду про поїздку в Лос-Анджелес з дітьми

Просто не вірю очам: дружина Montik'а розкрила правду про поїздку в Лос-Анджелес з дітьми

Просто не вірю очам: дружина Montik'а розкрила правду про поїздку в Лос-Анджелес з дітьми

Просто не вірю очам: дружина Montik'а розкрила правду про поїздку в Лос-Анджелес з дітьми

Просто не вірю очам: дружина Montik'а розкрила правду про поїздку в Лос-Анджелес з дітьми

Ірина Монатік показала прогулянку з дітьми по Лос-Анджелісу (фото: instagram.com/monatik_official)

"Я мрію про те, щоб одного разу завдяки своїм талантам і старанній роботі, на благо людства, вони змогли бути своїми у всіх точках прекрасної планети Земля. Так само нас неймовірно вразив "Музей природної історії", - розповіла Ірина.

До слова, для прогулянки з малюками вона вибрала стильний брючний чорний костюм із золотими гудзиками.

"Це так прекрасно", - залишив послання для найулюбленіших Дмитро.

Нагадаємо, що Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном також відпочивають в США. Вони встигли побачитися з родиною Монатиків.

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