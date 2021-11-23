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Просто и со вкусом: Ким Кардашьян показала идеальное платье на зиму, которое подойдет всем

Автор: RBC.UA

41-летняя бизнесвумен знает толк в создании одежды, которую захотят все. В этот раз Ким решила воспользоваться нашей любовью к комфорту и сексуальности. Звезда представила платье макси, которое полюбится всем без исключения.

Новинка так понравилась пользователям сети, что они раскупили модель стоимостью около 2500 грн в считанные минуты. Остались модели других оттенков, правда, тоже в небольшом количестве.

Главные отличительные особенности платья от Ким - в крое, созданном профессионалами, и технологичной ткани. Материал, из которого оно сшито, достаточно плотный, но эластичный. Потому платье помогает уравновесить пропорции фигуры и сделать их просто совершенными. Ким сама продемонстрировала, как удачно наряд подчеркивает изгибы фигуры. Кардашьян выбрала модель черного цвета. Но на сайте можно найти его и в других оттенках.

Напомним, Skims - самый успешный бренд Ким Кардашьян. Не так давно она получила награду Innovator Awards за развитие бренда. Также звезда объявила о коллаборации с люкс-марками. Ким Кардашьян и креативный директор женского направления Fendi Ким Джонс разработали совместную коллекцию. Fendi x Skims призвана объединить роскошь Fendi с инновационным подходом Skims.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, недавно стало известно, что 41-летняя Ким Кардашьян и 28-летний Пит Дэвидсон действительно встречаются.

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