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Простой апсайклинг: стилист рассказала, как дать вторую жизнь старой шубе из шкафа

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Среда 01 декабря 2021 09:03
Простой апсайклинг: стилист рассказала, как дать вторую жизнь старой шубе из шкафа В тренде шуба в духе ретро (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Тенденция на винтаж и на ретростиль захватила мир, как никогда прежде. Отчасти это обусловлено разумным потреблением, заботой о планете, об экологии. Также, известно, что мода идет по кругу.

Стилист Анна Мишаева в своем Instagram рассказала, как дать шубам, которые пылятся в шкафу, вторую жизнь.

Простой апсайклинг: стилист рассказала, как дать вторую жизнь старой шубе из шкафаШуба из шкафа послужит в єтом сезоне (фото: instagram.com/leoniehanne)

Итак, что делать? Нужно свою старую шубу обновить / переработать, сделать апсайклинг.

Как сделать апсайклинг старой шуба

  • пойти в ателье или к специалисту (швея, портная) - и из старой шубы сделать новую,
  • перекроить (поменять крой),
  • укоротить,
  • сделать из нее бомбер,
  • поменять воротник, поменять пуговицы. То есть, дать шубе современное прочтение.

Шубы - это не только норка. Сейчас возвращаются лисы, рыси, кролики, каракули, ламы и все, что носили в 80-х и 90-х, длинные, с большими плечами, с пышные вором...

Простой апсайклинг: стилист рассказала, как дать вторую жизнь старой шубе из шкафаПростой апсайклинг: стилист рассказала, как дать вторую жизнь старой шубе из шкафа

Ретрошубы - на волне всеобщей любви (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Те, у кого нету шубы, и кто очень ее хотел бы, вам совет: можно присмотреть на блошиных рынках, секандах, у мамы / бабушки / тети, купить на всяких площадках, гаражных сейлах. Дальше ее нужно почистить, переделать и носить с удовольствием.

Простой апсайклинг: стилист рассказала, как дать вторую жизнь старой шубе из шкафаПростой апсайклинг: стилист рассказала, как дать вторую жизнь старой шубе из шкафаПростой апсайклинг: стилист рассказала, как дать вторую жизнь старой шубе из шкафа

Шуба с нотками 90-х (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

С чем и как носить: с грубыми ботинками, с дутиками, с кроссовками. В целом, шубу можно интегрировать в любой стиль, от спорта до классики.

Простой апсайклинг: стилист рассказала, как дать вторую жизнь старой шубе из шкафаКак дать второе дыхание старой шубе (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раньше стилист показал, как сделать волосы более густыми, важные советы.

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