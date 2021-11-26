Как у звезд Голливуда: 7 простых советов от стилиста, чтобы сделать тонкие волосы густыми
Засмотришься на фото голливудских красавиц в соцсетях - и вдруг размечтаешься об идеальном объеме волос! А если свои волосы - тонкие? Как же сделать их густыми хотя бы визуально? Легко! Если знаешь секреты звездного стилиста Люка Хершесона.
Люк давно работает с такими селебрети, как Дуа Липа и Виктория Бэкхем, и не скупиться делиться своими личными советами и наработками. Итак, для желанного объема у Хершесона в ход идут любые средства - от наращивания волос до "правильной" прически, рассказывает vogue.fr.
Как сделать волосы густыми (фото: instagram.com/camilamorrone)
Как сделать волосы густыми: советы звездного стилиста
- Не надейтесь на шампуни и кондиционеры
Реклама шампуней и ополаскивателей для волос уверяет нас, что эти продукты - именно то, что делает волосы густыми. На самом деле чаще всего неправильно выбранные для вашего типа волос продукты делают их жирными, свисающими вниз и они, наоборот, внешне кажутся тонкими. Вывод: вместо массы многообещающих масок выберите одно средство, подходящее именно вам.
- "Правильная" прическа - вот, что нужно!
Прическа - вот ключ к объему волос. Это основа стайлинга, для начала нужно придать волосам форму. Плохо подстриженные волосы свисают вниз. Запомните: никакое средство не поможет, пока не сделана профессиональная стрижка.
Челка меняет весь вид (фото: instagram.com/camilamorrone)
- Челка решает
Это может быть эффект отрастающей челки или просто короткие прядки у лица, в любом случае они помогут вашим волосам выглядеть гуще.
- Попробуйте наращивание
Но не стоит сразу же представлять себе "русалок" из Instagram с неестественными объемами и длиной и думать, что это точно не для вас. Нарастить можно несколько прядок в самых "проблемных" местах. Эта процедура давно стала популярной у селебрети, они выходят с такими прическами на красную дорожку - и вы бы ни за что не догадались, что волосы нарастили!
Сушить волосы нужно от корней вверх (фото: instagram.com/camilamorrone)
- Поднимите волосы у корней
Этот ретроспособ никто не отменял, но не стоит вдаваться в совсем уж олд-стайл и начесывать волосы у корней гребешком. Чтобы создать иллюзию густых волос от корней, возьмите щетку из смешанной щетины и удерживайте волосы от корней вверх, зачет придайте прическе форму. Эффект волос Бриджит Бардо обеспечен!
- Сушите волосы, наклонив голову вниз
Или просто следите, чтобы поток воздуха из фена был направлен от корней по длине волос. Этот маленький совет заставит вас почувствовать разницу.
- Экспериментируйте с цветом
Правильный хайлайтинг в этом случае поможет придать волосам ту самую иллюзию густоты. Правда, не стоит экспериментировать и выкрашивать прядки самостоятельно, лучше обратиться к профессиональному колористу.
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