ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как у звезд Голливуда: 7 простых советов от стилиста, чтобы сделать тонкие волосы густыми

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 19:01
Как у звезд Голливуда: 7 простых советов от стилиста, чтобы сделать тонкие волосы густыми Камила Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)
Автор: Татьяна Турчаникова

Засмотришься на фото голливудских красавиц в соцсетях - и вдруг размечтаешься об идеальном объеме волос! А если свои волосы - тонкие? Как же сделать их густыми хотя бы визуально? Легко! Если знаешь секреты звездного стилиста Люка Хершесона.

Люк давно работает с такими селебрети, как Дуа Липа и Виктория Бэкхем, и не скупиться делиться своими личными советами и наработками. Итак, для желанного объема у Хершесона в ход идут любые средства - от наращивания волос до "правильной" прически, рассказывает vogue.fr.

Как у звезд Голливуда: 7 простых советов от стилиста, чтобы сделать тонкие волосы густыми

Как сделать волосы густыми (фото: instagram.com/camilamorrone)

Как сделать волосы густыми: советы звездного стилиста

  • Не надейтесь на шампуни и кондиционеры

Реклама шампуней и ополаскивателей для волос уверяет нас, что эти продукты - именно то, что делает волосы густыми. На самом деле чаще всего неправильно выбранные для вашего типа волос продукты делают их жирными, свисающими вниз и они, наоборот, внешне кажутся тонкими. Вывод: вместо массы многообещающих масок выберите одно средство, подходящее именно вам.

  • "Правильная" прическа - вот, что нужно!

Прическа - вот ключ к объему волос. Это основа стайлинга, для начала нужно придать волосам форму. Плохо подстриженные волосы свисают вниз. Запомните: никакое средство не поможет, пока не сделана профессиональная стрижка.

Как у звезд Голливуда: 7 простых советов от стилиста, чтобы сделать тонкие волосы густымиЧелка меняет весь вид (фото: instagram.com/camilamorrone)

  • Челка решает

Это может быть эффект отрастающей челки или просто короткие прядки у лица, в любом случае они помогут вашим волосам выглядеть гуще.

  • Попробуйте наращивание

Но не стоит сразу же представлять себе "русалок" из Instagram с неестественными объемами и длиной и думать, что это точно не для вас. Нарастить можно несколько прядок в самых "проблемных" местах. Эта процедура давно стала популярной у селебрети, они выходят с такими прическами на красную дорожку - и вы бы ни за что не догадались, что волосы нарастили!

Как у звезд Голливуда: 7 простых советов от стилиста, чтобы сделать тонкие волосы густыми

Сушить волосы нужно от корней вверх (фото: instagram.com/camilamorrone)

  • Поднимите волосы у корней

Этот ретроспособ никто не отменял, но не стоит вдаваться в совсем уж олд-стайл и начесывать волосы у корней гребешком. Чтобы создать иллюзию густых волос от корней, возьмите щетку из смешанной щетины и удерживайте волосы от корней вверх, зачет придайте прическе форму. Эффект волос Бриджит Бардо обеспечен!

  • Сушите волосы, наклонив голову вниз

Или просто следите, чтобы поток воздуха из фена был направлен от корней по длине волос. Этот маленький совет заставит вас почувствовать разницу.

  • Экспериментируйте с цветом

Правильный хайлайтинг в этом случае поможет придать волосам ту самую иллюзию густоты. Правда, не стоит экспериментировать и выкрашивать прядки самостоятельно, лучше обратиться к профессиональному колористу.

Раньше стилист показала самые трендовые принты в одежде на зиму.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Холостячка 2 выберет своего победителя: назван лучший мужчина для Златы Огневич
Холостячка 2 выберет своего победителя: назван лучший мужчина для Златы Огневич