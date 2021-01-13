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В прозрачной блузе и джинсах: Ким Кардашьян в соблазнительном наряде похвасталась идеальной фигурой

Новина українською → США, Среда 13 января 2021 18:27
В прозрачной блузе и джинсах: Ким Кардашьян в соблазнительном наряде похвасталась идеальной фигурой Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян даже во времена семейных и личных кризисов не перестает радовать фанатов фото в необычных нарядах. В этот раз лук Ким составили классические голубые джинсы с высокой посадкой, которые звезда предпочитает носить без ремня. А также полупрозрачная блуза телесного оттенка с принтом. Сквозь одежду просвечивала как бы невзначай пышная грудь знаменитости. По всей видимости, Ким решила в который раз показать, что при помощи белья ее марки форму груди можно легко сделать просто совершенной. Образ дополнили крупные серьги - звезда обожает кольца.

В прозрачной блузе и джинсах: Ким Кардашьян в соблазнительном наряде похвасталась идеальной фигуройКим в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Немалый процент успеха нового лука - прическа и макияж. Ким собрала волосы в высокий хвост на макушке, обмотав его у основания прядью. Получилось мило и дерзко. В макияже она выделила графичными стрелками глаза, подчеркнула брови и скулы… Выглядит Ким сногсшибательно, как всегда.

"Восхитительна", "Королева", "Лучшая", "Ты такая красивая", "Просто вау", "Я влюблена в эти волосы", "Я люблю это", "Как получается, что ты самая красивая всегда?", - пишут ей фанаты в ответ на пост.

Ранее мы писали, что фото звезды после новости о разводе стали намного более откровенными.

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