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В прозорій блузі і джинсах: Кім Кардашьян в спокусливому вбранні похвалилася ідеальною фігурою

Новость на русском → США, Середа 13 січня 2021 18:27
В прозорій блузі і джинсах: Кім Кардашьян в спокусливому вбранні похвалилася ідеальною фігурою Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян навіть в часи сімейних і особистих криз не перестає радувати фанатів фото в незвичайних вбраннях. Цього разу лук Кім склали класичні блакитні джинси з високою посадкою, які зірка любить носити без ременя. А також напівпрозора блузка тілесного кольору з принтом. Крізь одяг просвічували пишні груди знаменитості. По всій видимості, Кім вирішила вкотре показати, що за допомогою білизни її марки форму грудей можна легко зробити просто досконалою. Образ доповнили великі сережки - зірка обожнює кільця.

В прозорій блузі і джинсах: Кім Кардашьян в спокусливому вбранні похвалилася ідеальною фігуроюКім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Чималий відсоток успіху нового аутфіта - зачіска і макіяж. Кім зібрала волосся у високий хвіст на маківці, обмотавши його біля основи пасмом. Вийшло мило і зухвало. В макіяжі вона виділила графічними стрілками очі, підкреслила брови і вилиці... Виглядає Кім чудово, як завжди.

"Чудова", "Королева", "Найкраща", "Ти така красива", "Просто вау", "Я закохана в це волосся", "Я люблю це", "Як виходить, що ти найкрасивіша завжди?", - пишуть їй фанати у відповідь на пост.

Раніше ми писали, що фото зірки після новини про розлучення стали набагато більш відвертими.

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