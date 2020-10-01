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В пуховике на голое тело: Ирина Шейк показала роскошную фигуру в новой откровенной съемке

Новина українською → Четверг 01 октября 2020 11:05
В пуховике на голое тело: Ирина Шейк показала роскошную фигуру в новой откровенной съемке Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Звезда стала лицом новой кампании

Ирина Шейк стала лицом новой осенне-зимней коллекции Nicole Benisti. Модель примерила укороченные пуховики, дубленки и шубы, которые в этом сезоне на пике популярности. В рекламной кампании девушке создали максимально соблазнительные образы, разбавив зимние луки откровенным нижним бельем, чулками, корсетами, кожаными шортами и обувью на шпильках.

Шейк примерила массу вещей из новой коллекции разных оттенков. Здесь есть комбинации черного и белого, вещи из латекса, ярко-зеленые, бежевые… Во всех из них Ирина выглядела просто роскошно. Откровенные образы Ирины дополнил безупречный макияж в натуральных оттенках, а также гладкая укладка.

В пуховике на голое тело: Ирина Шейк показала роскошную фигуру в новой откровенной съемкеВ пуховике на голое тело: Ирина Шейк показала роскошную фигуру в новой откровенной съемкеВ пуховике на голое тело: Ирина Шейк показала роскошную фигуру в новой откровенной съемке

Ирина Шейк в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/irinashayk; instagram.com/nicolebenisti)

Несколько кадров из съемки модель опубликовала на своей странице в сети Instagram, отметив всех причастных к съемке. Совершенное тело Ирины: ее стройные ноги, упругие ягодицы и аппетитные формы заставили сеть замереть от восторга. Поклонники оценили сексуальные и дерзкие образы на отлично, засыпав Ирину комплиментами и пылающими эмодзи. "Так прекрасна", "Невероятная", "Великолепна", "Просто мечта", – пишут они.

В пуховике на голое тело: Ирина Шейк показала роскошную фигуру в новой откровенной съемкеВ пуховике на голое тело: Ирина Шейк показала роскошную фигуру в новой откровенной съемке

Модель выглядит просто потрясающе (фото: instagram.com/irinashayk; instagram.com/nicolebenisti)

Напомним, ранее Ирина Шейк показала, что даже без макияжа и укладок она выглядит невероятно. Натуральная красота 34-летней модели не оставила никого из ее фанатов равнодушными.

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