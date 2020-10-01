В пуховику на голе тіло: Ірина Шейк показала розкішну фиугуру в новій відвертій зйомці

Зірка стала обличчям нової кампанії

Ірина Шейк стала обличчям нової осінньо-зимової колекції Nicole Benisti. Модель приміряла укорочені пуховики, дублянки і шуби, які в цьому сезоні на піку популярності. У рекламній кампанії дівчині створили максимально спокусливі образи, розбавивши зимові луки відвертою нижньою білизною, панчохами, корсетами, шкіряними шортами і взуттям на підборах.

Шейк приміряла масу речей з нової колекції різних відтінків. Тут є комбінації чорного і білого, речі з латексу, яскраво-зелені, бежеві... У всіх з них Ірина виглядала просто розкішно. Відверті образи Ірини доповнив бездоганний макіяж в натуральних відтінках, а також гладка укладка.

Ірина Шейк у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/irinashayk; instagram.com/nicolebenisti)

Кілька кадрів з зйомки модель опублікувала на своїй сторінці в мережі Instagram, зазначивши всіх причетних до зйомки. Досконале тіло Ірини, її стрункі ноги, пружні сідниці і апетитні форми змусили мережу завмерти від захоплення. Шанувальники оцінили сексуальні і зухвалі образи на відмінно, засипавши Ірину компліментами і палаючими емодзі. "Прекрасна", "Неймовірна", "Прекрасна", "Просто мрія", – пишуть вони.

Модель виглядає просто приголомшливо (фото: instagram.com/irinashayk; instagram.com/nicolebenisti)

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк показала, що навіть без макіяжу і укладок вона виглядає неймовірно. Природна краса 34-річної моделі не залишила нікого з її фанатів байдужими.