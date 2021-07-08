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Размытый принт и трендовое колье: Эмили Ратаковски показала стильный образ на каждый день

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США, Четверг 08 июля 2021 20:19
Размытый принт и трендовое колье: Эмили Ратаковски показала стильный образ на каждый день Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Эмили Ратаковски запостила новый необычный лук, который понравится любительницам ярких летних образов.

Таких в ее блоге набралось около 400 000 - именно сколько оставили отметки "нравится" под постом.

Эмили Ратаковски надела футболку свободного кроя с трендовым принтом тай-дай. Дополнили лук модные этим летом аксессуары. Эмили надела сразу два жемчужных колье с ассиметричными бусинами, а также серьги-кольца. Не стала модель и любящая мамочка снимать и свое любимое украшение - подвеску с именем пса Коломбо. В сочетании с повседневным простым луком получилось необычно и стильно!

Размытый принт и трендовое колье: Эмили Ратаковски показала стильный образ на каждый день

Новый образ Эмили (фото/видео: instagram.com/emratа; instagram.com/muddpearl)

На днях Ратаковски показала, что не собирается отказываться от своей любви к "голым" платьям даже несмотря на новый статус мамы. Звезда вышла в свет в мини с откровенными вырезами, которые почти полностью обнажили ее грудь.

Напомним, Эмили Ратаковски родила своего первенца от мужа Себастьяна весной этого года.

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стиль мода модель Эмили Ратаковски
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