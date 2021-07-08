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Розмитий принт і трендове кольє: Емілі Ратаковскі показала стильний образ на кожен день

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США, Четвер 08 липня 2021 20:19
Розмитий принт і трендове кольє: Емілі Ратаковскі показала стильний образ на кожен день Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Емілі Ратаковскі запостила новий незвичайний лук, який сподобається любителькам яскравих літніх образів.

Таких в її блозі набралося близько 400 000 - саме скільки залишили позначки "подобається" під постом.

Емілі Ратаковскі одягла футболку вільного крою з трендовим принтом тай-дай. Доповнили лук модні цього літа аксесуари. Емілі одягла відразу два перлинних кольє з асиметричними намистинами, а також сережки-кільця. Не стала модель і любляча матуся знімати і свою улюблену прикрасу - підвіску з ім'ям пса Коломбо. У поєднанні з повсякденним простим аутфітом вийшло незвично і стильно!

Розмитий принт і трендове кольє: Емілі Ратаковскі показала стильний образ на кожен день

Новий образ Емілі (фото/відео: instagram.com/emrat; instagram.com/muddpearl)

Днями Ратаковскі показала, що не збирається відмовлятися від своєї любові до "голих" суконь навіть незважаючи на новий статус мами. Зірка вийшла в світ у відвертому міні, яке майже повністю оголило її груди.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі народила свого первістка від чоловіка Себастьяна навесні цього року.

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стиль мода модель Эмили Ратаковски
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