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Ярче солнца: Пенелопа Крус нашла верный способ противостоять зимней серости

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Четверг 16 декабря 2021 18:28
Ярче солнца: Пенелопа Крус нашла верный способ противостоять зимней серости Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: RBC.UA

Пенелопа Крус, которая на днях блистала в ярко-красном платье на торжественном вечере, вновь стала объектом всеобщего внимания.

Актриса в ярком образе, в котором можно легко и эффектно противостоять зимней серости, отправилась на съемки The Tonight Show.

Пенелопа Крус, как посланница Chanel, часто носит вещи этого бренда. И для своего очередного выхода вновь выбрала твидовый комплект культового дома. Мини-юбка и укороченный жакет с глубоким декольте, украшенные цепочками с эмблемами Chanel, она дополнила босоножками на высоких каблуках, сумочкой на цепочке и черной защитной маской.

Ярче солнца: Пенелопа Крус нашла верный способ противостоять зимней серостиПенелопа Крус (фото: instagram.com/fallontonight)

Актриса сделала небрежную укладку, перекинув волосы на одну сторону. А в макияже выделила глаза с помощью длинных черных стрелок. Если хотите выглядеть эффектно и стильно даже в зимней серости, берите образ звезды на заметку!

Также ранее Пенелопа Крус показала, как носить маленькое черное платье.

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