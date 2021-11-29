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Срочно повторить: Пенелопа Крус демонстрирует, как носить маленькое черное платье

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Понедельник 29 ноября 2021 16:31
Срочно повторить: Пенелопа Крус демонстрирует, как носить маленькое черное платье Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: RBC.UA

Пенелопа Крус украсила очередную глянцевую обложку - 47-летняя снялась для испанского ELLE. Как и предполагает предпраздничная тематика, звезда позирует в образах, достойных красной дорожки.

Упор стилисты сделали на вариации маленького черного платья. А они, как известно, идут всем. Пробуем повторить образы Пенелопы!

Первый лук невероятно сексуальный и роскошный. Черное полупрозрачное кружевное платье с рукавами и высоким горлом Пенелопа дополнила туфлями из лакированной кожи на высоких шпильках. Красный маникюр и яркий макияж сделали аутфит гармоничным и завершенным.

Срочно повторить: Пенелопа Крус демонстрирует, как носить маленькое черное платьеСрочно повторить: Пенелопа Крус демонстрирует, как носить маленькое черное платье

Пенелопа Крус для глянца (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Всем, кто хочет повторить такой лук, стоит учесть важную деталь. Кружево – очень неоднозначный и капризный материал, который может сделать образ сексуальным и изысканным. А может и напротив – удешевить его. Чтобы не промахнуться с выбором такого наряда, ориентируйтесь на советы стилиста.

Срочно повторить: Пенелопа Крус демонстрирует, как носить маленькое черное платье

Второй образ не менее стильный (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Второй наряд был выполнен из не менее модного материала - бархата. Приталенное платье с V-образным вырезом, длинными рукавами и пышной юбкой в духе 90-х Пенелопа дополнила сапогами-казаками из серебристого материала. Удачно дополнили лук моносерьга, макияж с соблазнительными smoky и объемная укладка.

Ранее 47-летняя Пенелопа Крус демонстрировала роскошную фигуру на новых чувственных фото.

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