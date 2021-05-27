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Редкая красота: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя блистает на обложке глянца

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Мехико, Четверг 27 мая 2021 19:23
Редкая красота: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя блистает на обложке глянца Дева Кассель (фото: instagram.com/tatsuparis)
Автор: Lite

16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева украсила очередную глянцевую обложку. Девушка стала героиней нового номера Harper's Bazaar México.

Новый снимок появился в блоге журнала сети Instagram. Также им поделилась счастливая мама, которая всегда гордится достижениями своей старшей дочери.

Дева Кассель снялась в роскошном женственном образе: она позирует в топе с узорами и цветком в прическе. Волосы юной модели зачесали в гладкую укладку, а макияж сделали с акцентом на яркие губы и тщательно прорисованные брови. Девушка сидит, обхватит голые колени руками, и смотрит в камеру дерзко и загадочно. Выглядит она невероятно: смесь редкой красоты Моники Беллуччи и харизмы Венсана Касселя. Поклонники глянца засыпали Деву комплиментами, называя "чудом" и "самой красивой моделью современности".

Редкая красота: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя блистает на обложке глянцаДева Кассель украсила новую обложку (фото: instagram.com/harpersbazaarmx)

Напомним, Дева - старшая дочь итальянской актрисы и французского актера, которая является лицом Dolce & Gabbana. Свой первый контракт юная красавица подписала в 2019-м году.

Редкое имя девушки носит индийское происхождение и обозначает божественное существо в индуизме. Примечательно, что сама Моники Беллуччи не знала о его сакральном значении: "Когда я называла дочь Дева, я не знала об индийском происхождении имени. Теперь я знаю о том, что у слова спиритуальное значение, и я счастлива", - поделилась она.

Также ранее мы писали, что юная жена Венсана Касселя показала новый пляжный образ.

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