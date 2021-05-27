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Рідкісна краса: 16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя блищить на обкладинці глянцю

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Мехіко, Четвер 27 травня 2021 19:23
Рідкісна краса: 16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя блищить на обкладинці глянцю Діва Кассель (фото: instagram.com/tatsuparis)
Автор: Lite

16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя Діва прикрасила чергову глянцеову обкладинку. Дівчина стала героїнею нового номера Harper's Bazaar México.

Новий знімок з'явився в блозі журналу мережі Instagram. Також ним поділилася щаслива мама, яка завжди пишається досягненнями своєї старшої дочки.

Діва Кассель знялася в розкішному жіночному образі: вона позує в топі з візерунками і квіткою у зачісці. Волосся юної моделі зачесали в гладку укладку, а макіяж зробили з акцентом на яскраві губи і ретельно промальовані брови. Дівчина сидить, обхопивши голі коліна руками, і дивиться в камеру зухвало і загадково. Виглядає вона неймовірно: суміш рідкісної краси Моніки Беллуччі і харизми Венсана Касселя. Шанувальники глянцю засипали Діву компліментами, називаючи "дивом" і "найкрасивішою моделлю сучасності".

Рідкісна краса: 16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя блищить на обкладинці глянцюДіва Кассель прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/harpersbazaarmx)

Нагадаємо, Діва - старша дочка італійської актриси і французького актора, яка є обличчям Dolce & Gabbana. Свій перший контракт юна красуня підписала в 2019-му році.

Рідкісне ім'я дівчини носить індійське походження і позначає божественну сутність в індуїзмі. Примітно, що сама Моніки Беллуччі не знала про його сакральне значення: "Коли я називала дочку Діва, я не знала про індійське походження імені. Тепер я знаю про те, що у слова спіритуальне значення, і я щаслива", - поділилася вона.

Також раніше ми писали, що юна дружина Венсана Касселя показала новий пляжний образ.

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