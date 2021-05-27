Редкая красота: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя блистает на обложке глянца

Дева Кассель снялась в роскошном женственном образе: она позирует в топе с узорами и цветком в прическе. Волосы юной модели зачесали в гладкую укладку, а макияж сделали с акцентом на яркие губы и тщательно прорисованные брови. Девушка сидит, обхватит голые колени руками, и смотрит в камеру дерзко и загадочно. Выглядит она невероятно: смесь редкой красоты Моники Беллуччи и харизмы Венсана Касселя. Поклонники глянца засыпали Деву комплиментами, называя "чудом" и "самой красивой моделью современности".

Дева Кассель украсила новую обложку (фото: instagram.com/harpersbazaarmx)

Напомним, Дева - старшая дочь итальянской актрисы и французского актера, которая является лицом Dolce & Gabbana. Свой первый контракт юная красавица подписала в 2019-м году.

Редкое имя девушки носит индийское происхождение и обозначает божественное существо в индуизме. Примечательно, что сама Моники Беллуччи не знала о его сакральном значении: "Когда я называла дочь Дева, я не знала об индийском происхождении имени. Теперь я знаю о том, что у слова спиритуальное значение, и я счастлива", - поделилась она.