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Ярко и модно: стилист рассказала, с чем носить трендовые летние сумки

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Четверг 10 июня 2021 08:27
Ярко и модно: стилист рассказала, с чем носить трендовые летние сумки Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Мало выбрать и приобрести актуальные летние сумки - надо еще уметь правильно создавать образы с ними.

Стилист Ольга Чистова рассказала в своем Instagram, c чем можно носить трендовые сумки летом 2021, и показала яркие идеи для ваших луков.

С чем носить летние сумки:

Если в вашем гардеробе есть сумка хобо, то можете смело сочетать ее с пижамным костюмом, брюками, а также с джинсами и шортами.

Ярко и модно: стилист рассказала, с чем носить трендовые летние сумкиЯрко и модно: стилист рассказала, с чем носить трендовые летние сумки

Сумка тоут. В офисном дресс-коде хорошо будет смотреться с костюмом, платьем футляр или юбкой карандаш, а в стиле кэжуал можно сочетать с джинсами или джоггерами.

Ярко и модно: стилист рассказала, с чем носить трендовые летние сумкиЯрко и модно: стилист рассказала, с чем носить трендовые летние сумки

Шопер – комфорт, практичность, отсутствие обязательств. Носим в расслабленных образах: с шортами, летними платьями, джинсами, юбками и топами.

Ярко и модно: стилист рассказала, с чем носить трендовые летние сумки

Сумка Cross body – прекрасный выбор для кэжуал-образов с юбками, джинсами, шортами и джоггерами.

Ярко и модно: стилист рассказала, с чем носить трендовые летние сумки

Соломенные сумки и сумки из рафии – просто отличный вариант для летних луков. Дополняем такими моделями свободные платья из льна или хлопка, или же образы с шортами, туникой или джинсами В качестве обуви классно подойдут эспадрильи.

Ярко и модно: стилист рассказала, с чем носить трендовые летние сумки

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Обратили внимание, что предложенные сумки – достаточно универсальные? Среди них можно найти подходящий вариант под любой образ и стиль.

Напомним, ранее стилист показала летние сумки, которые должны быть у каждой в 2021 году.

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