Тоут, шопер и другие: летние сумки, которые должны быть у каждой
Какой же летний образ без стильной и трендовой сумочки! Какую же выбрать? Стилист Ольга Чистова - за долгие и комбинаторные тренды, поэтому предлагает обратить внимание на модные, но при этом универсальные модели сумок для лета.
Списком сумок, которые летом 2021 должны быть у каждой, она поделилась на своей странице в Instagram.
Трендовые летние сумки 2021:
СУМКА-ХОБО среднего размера в виде полумесяца, с цельнокроеными ручками и длинным ремешком. Выбираем структурированную жесткую форму.
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ТОУТ – сумка с короткими ручками, расположенными параллельно друг другу. Нестареющая классика Прекрасно впишется и в офисный стиль, и как повседневная сумка тоже будет отлично работать.
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ШОПЕР – всем вам известная модель прямоугольной формы без застежек. Такой вариант – в самый раз для девушек, которые ценят комфорт и практичность.
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СУМКА через плечо CROSS BODY. В самый раз будет для любительниц моделей небольших размеров и спортивного стиля.
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И, пожалуй, одни из самых любимых вариантов для летних образов у модниц – СОЛОМЕННЫЕ СУМКИ и СУМКИ ИЗ РАФИИ.
Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)
Напомним, ранее стилист назвала главные тренды лета 2021 среди головных уборов и дала советы, чему отдать предпочтение.