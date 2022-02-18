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Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022  

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Пятница 18 февраля 2022 08:07
Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022   Какие ногти будут в тренде весной (фото: instagram.com/jinsoon)
Автор: Татьяна Турчаникова

Практические все в мире может выйти из-под нашего контроля, но, по крайней мере, мы точно знаем, какие тренды ногтей будут популярны в будущем сезоне.

Все – благодаря неделям моды и страницам популярных трендсеттеров-стилистов в Instagram.

Среди всего разнообразия маникюрных идей Lite выделил три, на которые стоит обратить внимание этой весной.

Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022 Градиент цвета (фото: instagram.com/jinsoon)

  • Зебра, тигр и другие "животные"

Анималистичный принт, как и принт зебры, держится в трендах уже который год. Кто-то скажет, что же это за новнка такая! Да, но вот для ногтей весна станет полосатым бумом! Полоски можно выбирать не только черно-белые, но и разбавлять яркими и, казалось бы, несовместимыми цветами.

Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022 Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022 Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022

(фото: instagram.com/jinsoon)

  • Цветут цветы

Когда еще цвести, как не весной? Цветы могут самые необычные, например, размытые, урашенные камушками и даже налепленные, но и отскромных ромашек тоже не зарекайтесь!

Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022

Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022

Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022 Милый и яркий тренд (фото: instagram.com/naominailsnyc)

  • Буквы и надписи

Также в новом сезоне на ногтевой пластине всех, кто не желает отставать от трендов, должны появиться словечки, сточки, буквы и всяческие иероглифы с граффити.

Для тех, кто определиться не может (или не хочет), стилисты вообще советуют выбрать отдельный цвет и декор для каждого ногтя.

Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022

Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022

Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022

Все тренды – в одном (фото: instagram.com/nailsbymei)

Раньше мы писали, как носить красную помаду, как француженка.

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