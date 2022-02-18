Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022
Практические все в мире может выйти из-под нашего контроля, но, по крайней мере, мы точно знаем, какие тренды ногтей будут популярны в будущем сезоне.
Все – благодаря неделям моды и страницам популярных трендсеттеров-стилистов в Instagram.
Среди всего разнообразия маникюрных идей Lite выделил три, на которые стоит обратить внимание этой весной.
Градиент цвета (фото: instagram.com/jinsoon)
- Зебра, тигр и другие "животные"
Анималистичный принт, как и принт зебры, держится в трендах уже который год. Кто-то скажет, что же это за новнка такая! Да, но вот для ногтей весна станет полосатым бумом! Полоски можно выбирать не только черно-белые, но и разбавлять яркими и, казалось бы, несовместимыми цветами.
(фото: instagram.com/jinsoon)
- Цветут цветы
Когда еще цвести, как не весной? Цветы могут самые необычные, например, размытые, урашенные камушками и даже налепленные, но и отскромных ромашек тоже не зарекайтесь!
Милый и яркий тренд (фото: instagram.com/naominailsnyc)
- Буквы и надписи
Также в новом сезоне на ногтевой пластине всех, кто не желает отставать от трендов, должны появиться словечки, сточки, буквы и всяческие иероглифы с граффити.
Для тех, кто определиться не может (или не хочет), стилисты вообще советуют выбрать отдельный цвет и декор для каждого ногтя.
Все тренды – в одном (фото: instagram.com/nailsbymei)
Раньше мы писали, как носить красную помаду, как француженка.