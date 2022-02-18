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Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022  

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П'ятниця 18 лютого 2022 08:07
Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022   Які нігті будуть в тренді навесні (фото: instagram.com/jinsoon)
Автор: Тетяна Турчанікова

Практичні все в світі може вийти з-під нашого контролю, але, по крайней мере, ми точно знаємо, які тренди нігтів будуть популярні в майбутньому сезоні.

Все-завдяки тижням моди і сторінкам популярних трендсеттеров-стилістів в Instagram.

Серед усього розмаїття манікюрних ідей Lite виділив три, на які варто звернути увагу Цієї весни.

Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022 Градієнт кольору (фото: instagram.com/jinsoon)

  • Зебра, тигр та інші "тварини"

Анімалістичний принт, як і принт зебри, тримається в трендах вже котрий рік. Хтось скаже, що ж це за новнка така! Так, але ось для нігтів весна стане смугастим бумом! Смужки можна вибирати не тільки чорно-білі, але і розбавляти яскравими і, здавалося б, несумісними квітами.

Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022 Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022 Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022

(фото: instagram.com/jinsoon)

  • Цвітуть квіти

Коли ще цвісти, як не навесні? Квіти можуть самі незвичайні, наприклад, розмиті, урашенние камінчиками і навіть наліплені, але і відскромних ромашок теж не зарікайтеся!

Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022

Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022

Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022 Милий і яскравий тренд (фото: instagram.com/naominailsnyc)

  • Букви і написи

Також в новому сезоні на нігтьової пластини всіх, хто не бажає відставати від трендів, повинні з'явитися слівця, сточки, букви і всілякі ієрогліфи з графіті.

Для тих, хто визначитися не може (або не хоче), стилісти взагалі радять вибрати окремий колір і декор для кожного нігтя.

Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022

Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022

Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022

Всі тренди - в одному (фото: instagram.com/nailsbymei)

Раніше ми писали, як носити червону помаду, як француженка.

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