Яскраво і соковито: топ-3 найбільш трендових манікюру на весну 2022
Практичні все в світі може вийти з-під нашого контролю, але, по крайней мере, ми точно знаємо, які тренди нігтів будуть популярні в майбутньому сезоні.
Все-завдяки тижням моди і сторінкам популярних трендсеттеров-стилістів в Instagram.
Серед усього розмаїття манікюрних ідей Lite виділив три, на які варто звернути увагу Цієї весни.
Градієнт кольору (фото: instagram.com/jinsoon)
- Зебра, тигр та інші "тварини"
Анімалістичний принт, як і принт зебри, тримається в трендах вже котрий рік. Хтось скаже, що ж це за новнка така! Так, але ось для нігтів весна стане смугастим бумом! Смужки можна вибирати не тільки чорно-білі, але і розбавляти яскравими і, здавалося б, несумісними квітами.
(фото: instagram.com/jinsoon)
- Цвітуть квіти
Коли ще цвісти, як не навесні? Квіти можуть самі незвичайні, наприклад, розмиті, урашенние камінчиками і навіть наліплені, але і відскромних ромашок теж не зарікайтеся!
Милий і яскравий тренд (фото: instagram.com/naominailsnyc)
- Букви і написи
Також в новому сезоні на нігтьової пластини всіх, хто не бажає відставати від трендів, повинні з'явитися слівця, сточки, букви і всілякі ієрогліфи з графіті.
Для тих, хто визначитися не може (або не хоче), стилісти взагалі радять вибрати окремий колір і декор для кожного нігтя.
Всі тренди - в одному (фото: instagram.com/nailsbymei)
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