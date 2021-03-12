Яркое пальто и брюки клеш: Кейт Миддлтон покорила сеть стильным весенним образом

Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые вышли в свет после скандального интервью Меган Маркл. Пара отправилась на живую встречу с представителями одной из лондонских школ, чтобы обсудить важность психологического состояния школьников и их ментального здоровья.

"Поскольку школы вновь открываются по всей Великобритании, мы хотим сказать большое спасибо всем учителям и ученикам за потрясающую работу, которую они проделали, когда воссоединились друг с другом в своих классах.

Но вернуться в школу будет легко не для всех, и для многих прошлый год будет иметь вои последствия. Никто не должен чувствовать себя одиноким, и именно поэтому с сегодняшнего дня все школы по всей Великобритании могут получать бесплатную экспертную информацию о психическом здоровье благодаря #MentallyHealthySchools…", - сообщили на официальной странице герцогов Кембриджских.

Кейт на встрече с представителями школы (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Mentally Healthy Schools (программа, созданная Центром Анны Фрейд под руководством Миддлтон), являются первым в Великобритании центром информации и ресурсов по психическому здоровью для средних школ и колледжей. Теперь дети смогут обратиться за помощью в любое время.

На встречу Кейт отправилась в ярком весеннем образе, который составили розовый джемпер, длинное розовое пальто с накладными карманами, а также ультрамодные расклешенные черные брюки. В руках икона стиля держала крошечный клатч, а на ноги обула туфли на устойчивом каблуке. Не забыла Кейт и про защитную маску. Как сообщается, в этот раз Кейт вновь выбрала одежду демократичных марок, подтвердив свою любовь к простым вещам.