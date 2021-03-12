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Яскраве пальто й штани кльош: Кейт Міддлтон підкорила мережу стильним весняним образом

Новость на русском → Великобританія, П'ятниця 12 березня 2021 12:34
Яскраве пальто й штани кльош: Кейт Міддлтон підкорила мережу стильним весняним образом Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Кейт Міддлтон і принц Уільям вперше вийшли у світ після скандального інтерв'ю Меган Маркл. Пара вирушила на живу зустріч з представниками однієї з лондонських шкіл, щоб обговорити важливість психологічного стану школярів та їх ментального здоров'я.

Відео з заходу виклала в мережі пресс-служба королівської сім'ї.

"Оскільки школи знову відкриваються по всій Великобританії, ми хочемо сказати велике спасибі всім вчителям і учням за приголомшливу роботу, яку вони виконали, коли з'єдналися один з одним у своїх класах.

Але повернутися в школу буде легко не для всіх, і для багатьох минулий рік буде мати свої наслідки. Ніхто не повинен відчувати себе одиноким, і саме тому з сьогоднішнього дня всі школи по всій Великобританії можуть отримувати безкоштовну експертну інформацію про психічне здоров'я завдяки #MentallyHealthySchools...", - повідомили на офіційній сторінці герцогів Кембриджських.

Кейт на зустрічі з представниками школи (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Mentally Healthy Schools (програма, створена Центром Анни Фрейд під керівництвом Міддлтон), є першим у Великобританії центром інформації та ресурсів по психічному здоров'ю для середніх шкіл і коледжів. Тепер діти зможуть звернутися за допомогою в будь-який час.

На зустріч Кейт вирушила в яскравому весняному образі, який склали рожевий джемпер, довге рожеве пальто з накладними кишенями, а також ультрамодні розкльошені чорні штани. В руках ікона стилю тримала маленький клатч, а на ноги взула туфлі на стійкому каблуці. Не забула Кейт і про захисну маску. Як повідомляється, цього разу Кейт знову вибрала одяг демократичних марок, підтвердивши свою любов до простих речей.

Нагадаємо, днями принц Уільям відповів на звинувачення Меган Маркл в расизмі.

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