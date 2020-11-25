Яркое пальто и высокие сапоги: Елена Зеленская вышла в свет в стильном осеннем образе

Елена Зеленская продолжает активно участвовать в различных социальных проектах. В этот раз она поддержала всемирную акцию против насилия. В своем блоге первая леди Украины сделал несколько тематических постов.

"Сегодня стартует всемирная акция "16 дней против насилия". Ее цель - привлечь внимание общества к проблеме, которая часто замалчивается. У насилия много масок. Но будем честными сами с собой! Ограничение свободы выбора не является проявлением заботы, психологическое давление - формой воспитания или стремлением закалить характер, а избиение - доказательством любви. Мой призыв ко всем - не воспринимайте домашнее насилие как норму, не замалчивайте, не отворачивайтесь от тех, кому нужна помощь. Норма - это нулевая толерантность к насилию, и это под силу каждому", - написала она.



Елена в новом образе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Несколько часов назад в продолжение темы она запостила кадры с мероприятия, которое посетила в рамках проекта. Елена отправилась на выставку под названием "Дело в том, что…", посвященной теме домашнего насилия. Здесь представлено 16 бытовых предметов, ставших символами реальных историй жертв домашнего насилия. После посещения экспозиции Зеленская сделала развернутый пост, где поделилась своими впечатлениями об увиденном и призвала всех не оставаться в стороне от проблемы.

Также Елена опубликовала несколько фото с ивента, на которых выглядит как всегда стильно. Образ первой леди составили длинное голубое пальто с поясом на талии, а также высокие черные сапоги на устойчивом каблуке. Не забыла супруга Владимира Зеленского и о защитной маске. Из аксессуаров она выбрала брошь и мелкие серьги. Завершила аутфит простая объемная укладка и легкий макияж. Ничего лишнего!

Ранее мы писали, что Елена примерила необычное платье-корсет.