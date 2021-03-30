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Роскошна: Тина Кунаки в блестящем мини-платье демонстрирует безупречную фигуру

Автор: Lite

Тина Кунаки показала новое фото, сделанное для известного глянцевого журнала. Модель позирует в эффектном мини-платье, которое сделало ее фигуру просто совершенной.

Снимок молодая жена Венсана Касселя запостила себе в блог.

Тина Кунаки - обладательница роскошной фигуры и притягательной внешности - не упускает возможности их продемонстрировать. Тем более что предложений по работе молодой маме в последнее время поступает очень много.

Тина Кунаки для Elle (фото: instagram.com/tinakunakey)

В этот раз она приняла участие в съемке для российской версии Elle, примерив облегающее черное платье, расшитое блестками и камнями. Дополнили наряд босоножки на высоких каблуках с тонкими ремешками.

Прическу ей сделали необычную, зачесав курчавые волосы модели вверх. А макияж - под стать платью, с блестящими губами и "подсвеченной" хайлайтером кожей.

"Доброта золотая", - написала Тина Кунаки под снимком. "Верно", - согласился со своей любимой женой Венсан Кассель, который не пропускает ни одного поста Кунаки.

К слову, по словам Венсана, ранее он не сильно любил данную соцсеть. Но Тина приучила его регулярно выкладывать фото и показала, как сильно влияет на популярность Instagram и как на нем можно легко заработать.

Ранее Тина Кунаки учила носить классические блузы.

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Новости Украины красотафигурамодамодельТина КунакиВенсан Кассель
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