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Роскошная: полуобнаженная Бейонсе блистает в откровенной съемке для глянца

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 18:34
Роскошная: полуобнаженная Бейонсе блистает в откровенной съемке для глянца Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Автор: Lite

Певица украсила сразу три обложки

Бейонсе украсила сразу три обложки британской версии известного глянцевого журнала Vogue. Для декабрьского номера певица примерила три стильных и соблазнительных образа. Она предстала в черном костюме, кислотно-зеленом, а на одной надела полупрозрачный комбинезон. К слову, здесь звезда продемонстрировала не только стильный наряд, но и отличную растяжку.

Роскошная: полуобнаженная Бейонсе блистает в откровенной съемке для глянцаРоскошная: полуобнаженная Бейонсе блистает в откровенной съемке для глянцаРоскошная: полуобнаженная Бейонсе блистает в откровенной съемке для глянца

Новые обложки певицы фото: instagram.com/beyonce)

Постепенно редактора издания делятся и другими фото с данной съемки. Несколько часов назад в сети появились фото певицы, на которых она позирует в одежде красных оттенков.

Роскошная: полуобнаженная Бейонсе блистает в откровенной съемке для глянцаРоскошная: полуобнаженная Бейонсе блистает в откровенной съемке для глянцаРоскошная: полуобнаженная Бейонсе блистает в откровенной съемке для глянцаБейонсе віглядит просто потрясающе, отметили фанаты (фото: instagram.com/beyonce)

Первый образ составили костюм розового цвета: шорты и жакет, которые певица надела вместе с черными колготками и босоножками на высокой шпильке. Лук завершает широкое серебристое колье, а также пышная укладка. Для второго лука знаменитости подобрали широкие брюки в спортивном стиле, а также пиджак. А третий получился, пожалуй, самым женственным и ярким.

Звезда красуется в роскошном красном платье, облегающем по всей длине. С откровенным вырезом на спине, шлейфом и цепочками на спине с драгоценными камнями, оно сделало Бейонсе похожей на мифическую богиню. Фанаты отметили кадры массой лайков и комментариев, в которых восхищаются красотой и стилем королевы ритм-н-блюз сцены.

Напомним, ранее Бейонсе выдала секрет своей стройной фигуры.

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