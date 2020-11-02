Розкішна: напівоголена Бейонсе блищить у відвертій зйомці для глянцю

Співачка прикрасила відразу три обкладинки

Бейонсе прикрасила одразу три обкладинки британської версії відомого глянцевого журналу Vogue. Для грудневого номера співачка приміряла три стильних і спокусливих образи. Вона з'явилася в чорному костюмі, кислотно-зеленому, а на одній одягла напівпрозорий комбінезон. До речі, тут зірка продемонструвала не тільки стиль, але і відмінну розтяжку.

Нові обкладинки співачки фото: instagram.com/beyonce)

Поступово редактора видання діляться й іншими фото з даної зйомки. Кілька годин тому в мережі з'явилися фото співачки, на яких вона позує в одязі червоних відтінків.

Бейонсе виглядає просто приголомшливо, відзначили фанати (фото: instagram.com/beyonce)

Перший образ склали костюм рожевого кольору: шорти і жакет, які співачка одягла разом з чорними колготками і босоніжки на високій шпильці. Лук завершує широке срібне кольє, а також пишна зачіска. Для другого лука знаменитості підібрали широкі штани в спортивному стилі, а також піджак. А третій вийшов, мабуть, найбільш жіночним і яскравим.

Зірка красується в розкішному червоному платті, облягаючому по всій довжині. З відвертим вирізом на спині, шлейфом і ланцюжками на спині з дорогоцінними каменями, воно зробило Бейонсе схожою на міфічну богиню. Фанати відзначили кадри масою лайків та коментарів, в яких захоплюються красою і стилем королеви ритм-н-блюз сцени.

Нагадаємо, раніше Бейонсе видала секрет своєї стрункої фігури.