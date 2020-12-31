ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Роскошная простота: Наталья Водянова похвасталась точеной фигурой в самом модном платье зимы

Новина українською → Париж, Четверг 31 декабря 2020 20:26
Роскошная простота: Наталья Водянова похвасталась точеной фигурой в самом модном платье зимы Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталья Водянова давно стала негласной иконой стиля в сети. И хотя по словам самой многодетной мамы, она себя заядлой модницей не считает, новинки от лучших брендов в ее гардеробе присутствуют всегда. В это раз Наталья покорила образом простым и сдержанным. Его точно стоит взять на вооружение зимой из-за комфортного кроя и необычных деталей, делающих его нарядным.

Роскошная простота: Наталья Водянова похвасталась точеной фигурой в самом модном платье зимыРоскошная простота: Наталья Водянова похвасталась точеной фигурой в самом модном платье зимыРоскошная простота: Наталья Водянова похвасталась точеной фигурой в самом модном платье зимыНаталья Водянова обожает черный (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова позирует в черном платье с закрытым передом, рукавами три четверти, а также пышной юбкой от своей подруги и любимого дизайнера Ульяны Сергеенко. Украшенное рядами мелких оборок, которые спускаются на бедра, оно смотрится необычно и стильно. При этом достаточно простой и скромный крой только добавляет ему особого французского шарма. Волосы, которые заметно отросли, Наталья распустила, а макияж сделала с акцентом на алые губы. Вышло как всегда безупречно!

В таком образе Наталья устроила фотосессию со своим новым членом семьи, собакой по кличке Кофе. Они расположились под огромной елкой у себя в новом особняке, который приобрели в прошлом году. Картина получилась весьма впечатляющей, словно из рождественского фильма.

"Долго пыталась надеть на нее шапочку и даже показывала на себе, но Кофе только съела все лакомства и шапочку чуть тоже не съела", - написала модель шутя. В ответ известная во всем мире модель и филантроп получила массу восхищенных комментариев.

Ранее мы писали, что Водянова трогательно поздравила свою маму с днем рождения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода мода модель Наталья Водянова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
С салютами и песнями: какие страны уже встретили Новый год
РБК-Украинаинформационное агентство С салютами и песнями: какие страны уже встретили Новый год