Тепло и стильно: Наталья Водянова покорила сеть смелым нарядом для холодов

Наталья Водянова, которая отправилась в путешествие с детьми от первого брака, буквально засыпала сеть яркими фото со всех уголков своей родины. Примечательно, что модель, которой приходится максимально утепляться в связи с суровыми погодными условиями, остается стильной и очаровательной. Берем пример!

Один из последних образов просто взорвал сеть - Наталья показала, как необычно сочетать сразу несколько видов одежды. Так, филантроп и мама пятерых детей выбрала на очередной выход весьма необычный наряд. Его составили красный джемпер, горчичного оттенка брюки, а также черная юбка с вышитыми на ней розами. В дополнение к наряду Водянова примерила объемные утепленные ботинки. Такое сочетание сделало образ дерзким и невероятно стильным. Наталья выглядела так, словно только сошла с подиума. В то время как она находилась в дороге.

Наталья в новом смелом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

"Красотка", "Очень колоритно!", "Вау, вы шикарны", "Отличная идея", - тут же отозвались фанаты 38-летней модели. Многие отметили, что она выглядит как всегда молодо и свежо, не меняясь с годами.

Ранее мы писали, что Водянова показала общее фото с детьми в начале их путешествия. На снимке ребята запечатлены в стильных образах и выглядят счастливыми и красивыми, точно как мама.