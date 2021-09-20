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Роскошная простота: Роузи Хантингтон-Уайтли показала костюм, который этой осенью нужен всем

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США, Понедельник 20 сентября 2021 19:33
Роскошная простота: Роузи Хантингтон-Уайтли показала костюм, который этой осенью нужен всем Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли, несмотря на беременность, продолжает радовать фанатов модными постами.

В последнем из них возлюбленная Джейсона Стетхэма показала стильный костюм, который этой осенью будет кстати в гардеробе любой модницы.

Роузи выбрала для нового выхода брючный костюм из бледно-розовой блестящей ткани в мелкий горошек. Широкие брюки и блуза с рукавами-фонариками, под которую 34-летняя модель надела топ на тонких бретельках из такого же материала - шикарный вариант бельевого стиля. Подобные сейчас есть у многих инфлюенсеров и однозначно задержатся в их гардеробах надолго. Осенью такие костюмы будут актуальны еще и потому, что станут легкой и необычной базой для стильного образа, который можно дополнить более "весомыми" и теплыми вещами.

Роскошная простота: Роузи Хантингтон-Уайтли показала костюм, который этой осенью нужен всемРоузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, недавно Роузи показала массу подобных луков. Все они сочетают в себе как элементы летнего аутфита, так и осеннего. Вдохновляемся!

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