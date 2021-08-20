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Модный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизни

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США, Пятница 20 августа 2021 17:33
Модный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизни Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

На днях знаменитая британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли сообщила радостную новость - они с голливудским актером Джейсоном Стетхэмом ждут второго ребенка. А заодно показала, какие образы стоит подготовить для будущей осени.

Эту информацию икона стиля сообщила оригинальным способом в своем блоге Instagram.

Роузи Хантингтон-Уайтли сделала привычную всем поклонникам подборку образов в разных нарядах. Она запостила целых 10 нарядов, где представила самые выгодные сочетания. Как всегда, в ее луках преобладают приглушенные оттенки, черный и белый. Роузи предлагает к обзору комбинации широких брюк с бельевыми топами, рубашки-оверсайз вместо пиджака, а также варианты женственных платьев: черное с руквами-фонариками, платье-рубашку и белое трикотажное, которое облегает фигуру по всей длине. Вдохновляемся!

Модный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизни

Модный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизни

Модный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизниМодный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизниМодный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизниМодный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизниМодный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизниМодный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизниМодный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизниМодный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизни

Роузи Хантингтон-Уайтли показала новые образы (фото: instagram.com/rosiehw)

С помощью последнего варианта супермодель и любимая женщина Джейсона Стетхэма и сообщила всем новость о своей беременности. На этом снимке, который она опубликовала последним в своей галерее, она демонстрирует уже заметно округлившийся животик. "Та-дам! Раунд 2", - написала 34-летняя знаменитость.

Напомним, в семье уже подрастает мальчик Джек Оскар, которому исполнилось в этом году 4. Роузи до сих пор старается держать малыша подальше от внимания прессы и не публикует его портретные фото. О том, как выглядит мальчик, фанаты знают благодаря снимкам папарацци.

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Джейсон Стетхэм Роузи Хантингтон-Уайтли
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