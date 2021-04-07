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Роскошная женщина: 58-летняя Деми Мур покорила цветущим видом на обложке глянца

Новина українською → Италия, Среда 07 апреля 2021 20:33
Роскошная женщина: 58-летняя Деми Мур покорила цветущим видом на обложке глянца Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Lite

Ким Джонс, креативный директор Dior Men’s и Fendi, стал приглашенным редактором известного глянцевого журнала Vogue Italia и выбрал для своих обложек несколько известных женщин. Одной из них стала 58-летняя актриса Деми Мур, которая давно сотрудничает с брендами.

На обложке Деми появилась в соблазнительном шелковом костюме от Fendi, а также изысканных украшениях. Звезда вызвала фурор среди поклонников глянца своим вечно молодым внешним видом и элегантностью.

"Для меня большая честь оказаться на обложке @vogueitalia, спасибо @mrkimjones! Когда я держала книгу из своей коллекции, которую Вирджиния Вульф подарила Вите Саквилл-Уэст, меня пронзила молния сильной любви и страсти! Мне нравится быть в этом волшебном приключении и путешествии с вами, @mrkimjones. В восторге от того, куда это нас приведет, и от того, как развернется следующая часть", - написала актриса в своем блоге.

Роскошная женщина: 58-летняя Деми Мур покорила цветущим видом на обложке глянца

Деми Мур в новом образе (фото: instagram.com/demimoore)

"Прекрасная женщина", "Ты стареешь так красиво", "Идеальна", "Ты просто богиня", "Так прекрасна", "Очень, очень красивая", "Поздравляю, ты такая красивая", - пишут поклонники Мур, которых на ее странице более 2 миллионов.

Кроме Деми, апрельские обложки украсили Наталья Водянова и другие знаменитые личности из мира моды.

Ранее Деми Мур покорила сеть стильным весенним образом.

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