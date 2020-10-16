Роскошный минимализм: Ирина Шейк показала идеальный осенний образ из базовых вещей

Берем на заметку!

Ирина Шейк давно является лицом известного итальянского бренда Falconeri. С каждой новой коллекцией, которую демонстрирует девушка, она выделяет своих вещи-фавориты из нее и показывает фанатам, как стильно их обыграть в повседневной жизни.

В этот раз линия получилась нежной и женственной – Ирина предстала в свитерах, гольфах и кофтах из мягкой ткани приглушенных тонов. В своем блоге Шейк запостила 3 фото в лаконичных образах, которые просто необходимо взять на заметку всем модницам.

Ирина Шейк показала стильные вещи из новой коллекции (фото: instagram.com/irinashayk)

Луки составили классические серые брюки, а также джемперы от уже упомянутой марки. Лаконичные и женственные, они получились необычайно стильными. Волосы звезде уложили в объемную укладку, а макияж сделали в приглушенных тонах. Из аксессуаров оставили только небольшие золотые серьги-кольца.

Модель поспешила отметить качество, технологию создания вещей и внимание к деталям. А фанаты – то, какая красивая Ирина, а также ей удается даже в базовых вещах выглядеть столь стильно и гармонично. "Богиня", "Неземная", "Покорила", "Удивительная Ирина", "Королева", – пишут поклонник бывшей девушке Брэдли Купера.

Напомним, на днях Ирина Шейк продемонстрировала бунтарский образ в духе девушки байкера, который просто покорил сеть.