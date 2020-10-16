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Розкішний мінімалізм: Ірина Шейк показала ідеальний осінній образ з базових речей

Новость на русском → П'ятниця 16 жовтня 2020 16:22
Розкішний мінімалізм: Ірина Шейк показала ідеальний осінній образ з базових речей Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Ольга Турчанікова

Беремо до уваги!

Ірина Шейк давно є обличчям відомого італійського бренду Falconeri. З кожною новою колекцією, яку демонструє дівчина, вона виділяє в ній свої речі-фаворити і показує фанатам, як стильно їх обіграти в повсякденному житті.

Цього разу лінія вийшла ніжною та жіночною – Ірина постала в светрах, гольфах і кофтах з м'якої тканини приглушених тонів. У своєму блозі Шейк запостила 3 фото в лаконічних образах, які просто необхідно взяти до уваги всім модницям.

Розкішний мінімалізм: Ірина Шейк показала ідеальний осінній образ з базових речейРозкішний мінімалізм: Ірина Шейк показала ідеальний осінній образ з базових речейРозкішний мінімалізм: Ірина Шейк показала ідеальний осінній образ з базових речейІрина Шейк показала стильні речі з нової колекції (фото: instagram.com/irinashayk)

Луки склали класичні сірі брюки, а також джемпери від уже згаданої марки. Лаконічні і жіночні, вони вийшли надзвичайно стильними. Волосся зірці уклали в об'ємну укладку, а макіяж зробили в приглушених тонах. З аксесуарів залишили тільки невеличкі золоті сережки-кільця.

Модель поспішила відзначити якість, технологію створення речей і увагу до деталей. А фанати – те, яка гарна Ірина, а також їй вдається навіть у базових речах виглядати настільки стильно і гармонійно. "Богиня", "Неземна", "Підкорила", "Дивовижна Ірина", "Королева", – пишуть шанувальники колишній дівчині Бредлі Купера.

Нагадаємо, днями Ірина Шейк продемонструвала бунтарський образ в дусі дівчини байкера, який просто підкорив мережу.

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