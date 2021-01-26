Роузи Хантингтон-Уайтли показала самый модный джемпер сезона: подойдет всем

Роузи Хантингтон-Уайтли обожает пастельные оттенки - они преобладают в гардеробе британской иконы стиля. Особенно 33-летняя знаменитость обожает уютные свитера и трикотажные костюмы в приглушенных цветах. Несколько часов назад Роузи показала один из самых модных вариантов, который из-за универсального оттенка и кроя подойдет всем. Берем на заметку!

Роузи в самом стильном свитере зимы (фото: instagram.com/rosiehw)

V-образный вырез, удлиненные рукава, свободный фасон - главные детали такого джемпера. Роузи удачно скомбинировала его с белыми брюками в спортивном стиле, а также светло-коричневой сумкой. Не обошелся лук девушки и без главного аксессуара этой зимы - колье в виде цепи.

"Чувство нейтральности", - написала Роузи, которая обожает вдохновлять своих фанатов эстетическими постами, под снимком. "Эта картинка сделала мой день!", "Всегда лучший стиль", "Я влюблена в этот джемпер, такой красивый", "Лучшая", "Восхитительна", "Выглядит комфортно", "Так потрясающе, нам нравятся тона", "Так шикарно", - засыпали знаменитость комплиментами фанаты.

Напомним, недавно Роузи продемонстрировала сразу 10 стильных образов для этой зимы.