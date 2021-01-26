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Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найбільш модний джемпер сезону: підійде всім

Новость на русском → Великобританія, Вівторок 26 січня 2021 19:31
Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найбільш модний джемпер сезону: підійде всім Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі обожнює пастельні відтінки - вони переважають в гардеробі британської ікони стилю. Особливо 33-річна знаменитість обожнює затишні светри і трикотажні костюми в приглушених кольорах. Кілька годин тому Роузі показала один з найбільш модних варіантів, який через універсальний відтінок і крій підійде всім. Беремо до уваги!

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найбільш модний джемпер сезону: підійде всімРоузі в найбільш стильному светрі зими (фото: instagram.com/rosiehw)

V-подібний виріз, подовжені рукави, вільний фасон - головні деталі такого джемпера. Роузі вдало скомбінувала його з білими брюками в спортивному стилі, а також світло-коричневою сумкою. Не обійшовся лук дівчини і без головного аксесуара цієї зими - кольє у вигляді ланцюга.

"Почуття нейтральності", - написала Роузі, яка обожнює надихати своїх фанатів естетичними постами, під знімком. "Ця картинка зробила мій день!", "Завжди кращий стиль", "Я закохана в цей джемпер, такий гарний", "Найкраща", "Чудова", "Виглядає комфортно", "Так приголомшливо, нам подобаються тони", "Так шикарно", - засипали знаменитість компліментами фанати.

Нагадаємо, нещодавно Роузі продемонструвала відразу 10 стильних образів для цієї зими.

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