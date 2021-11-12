Роузи Хантингтон-Уайтли показала трендовые вещи этой зимы: внимание на шапку и сумку
Роузи Хантингтон-Уайтли, которая не так давно объявила о своей второй беременности, теперь редкая гостья сети Instagram. Тем не менее, звезда старается не забывать составлять модные луки, которые являются для поклонников практически гидом.
Новый пост Роузи посвятила лаконичному образу для холодных осенних дней.
Возлюбленная Джейсона Стетхэма позирует в безупречном аутфите, который составила из трендовых вещей приглушенных оттенков. Пальто светло-серого цвета с накладными карманами и ремнем на талии она дополнила узкими брюками.
Роузи Хантингтон-Уатли (фото: instagram.com/rosiehw)
В руках супермодель держит объемную меховую плетеную сумку, которая станет изюминкой любого зимнего образа. А на голове у нее красуется молочного оттенка шапка бини - эта модель уже который сезон украшает головки модниц по всему миру. Будущая мама с помощью наряда подчеркнула свой внушительных размеров животик, и это сделало лук еще более очаровательным.
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