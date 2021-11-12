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Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала трендові речі цієї зими: увага на шапку і сумку

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П'ятниця 12 листопада 2021 17:34
Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала трендові речі цієї зими: увага на шапку і сумку Роузі Хантінгтон-Уатлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, яка не так давно оголосила про свою другу вагітність, тепер рідкісна гостя мережі Instagram. Проте зірка намагається не забувати складати модні луки, які є для шанувальників практично гідом.

Новий пост Роузі присвятила лаконічному образу для холодних осінніх днів.

Кохана Джейсона Стетхема позує в бездоганному аутфіті, який склала з трендових речей приглушених відтінків. Пальто світло-сірого кольору з накладними кишенями і ременем на талії вона доповнила вузькими брюками.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала трендові речі цієї зими: увага на шапку і сумкуРоузі Хантінгтон-Уатлі (фото: instagram.com/rosiehw)

В руках супермодель тримає об'ємну хутряну плетену сумку, яка стане родзинкою будь-якого зимового образу. А на голові у неї красується молочного відтінку шапка біні - ця модель вже який сезон прикрашає головки модниць по всьому світу. Майбутня мама за допомогою вбрання підкреслила свій значних розмірів животик, і це зробило лук ще більш чарівним.

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Джейсон Стетхэм Роузі Хантінгтон-Уайтлі Шоу-бізнес Модні тренди
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