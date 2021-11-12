Роузи Хантингтон-Уайтли показала трендовые вещи этой зимы: внимание на шапку и сумку

Роузи Хантингтон-Уайтли, которая не так давно объявила о своей второй беременности , теперь редкая гостья сети Instagram. Тем не менее, звезда старается не забывать составлять модные луки, которые являются для поклонников практически гидом.

Возлюбленная Джейсона Стетхэма позирует в безупречном аутфите, который составила из трендовых вещей приглушенных оттенков. Пальто светло-серого цвета с накладными карманами и ремнем на талии она дополнила узкими брюками.

Роузи Хантингтон-Уатли (фото: instagram.com/rosiehw)

В руках супермодель держит объемную меховую плетеную сумку, которая станет изюминкой любого зимнего образа. А на голове у нее красуется молочного оттенка шапка бини - эта модель уже который сезон украшает головки модниц по всему миру. Будущая мама с помощью наряда подчеркнула свой внушительных размеров животик, и это сделало лук еще более очаровательным.