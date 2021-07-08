Рубашки оversize, зеленый лайм и никаких skinni: актриса Виктория Варлей назвала тренды лета 2021

Лето - пора, когда хочется блистать и сражать всех вокруг своей красотой и стильным внешним видом. Но для того, чтобы точно попасть в цель при выборе обновок для гардероба, нужно тщательно изучить сезонные тренды.

О них и не только РБК-Украина расспросили украинскую актрису Викторию Варлей.

В сериале "СуперКопы" на канале НЛО TV Виктория сыграла полицейскую Марию Тарнавскую, которая даже в форме смотрится стильно и выгодно выделяется на фоне остальных.

К слову, в реальной жизни актриса действительно интересуется модой, следит за трендами и точно знает, как выглядеть стильно этим летом. Она рассказала о:

О модных тенденциях лета 2021

На улице очень жарко, и, конечно, лучший наряд - это купальник, а в придачу к нему термальная вода нон-стоп. Благо, в этом году многие дизайнеры включили купальники в повседневный наряд. Теперь их можно надевать с широкими брюками или джинсами, главное - с длинными завязочками, которыми можно обкрутить талию в один или два раза. Также в моду вернулись широкие джинсы от бедра, кроп-топы трансформировались в укороченные рубашки, а главный цвет сезона - greenlime (ред. - зеленый лайм).

Об актуальных вещах на лето 2021

Думаю, стоит обратить внимание на платья с цветочными принтами. Но этим летом мелкие цветочки лучше заменить на крупные.

Цветные очки остаются самыми модными в этом сезоне. И тут можно экспериментировать - надевать их с купальником или под брючный костюм свободного кроя.

Многие Instagram-инфлюенсеры для своего пляжного отдыха выбрали панамы кроше самых разных цветов. Лично я такую носила в глубоком детстве. И, конечно, мои любимые oversize рубашки пастельных тонов из натуральных тканей всегда остаются актуальными - с брюками, шортами и юбками.

Ярких нарядов актриса себе не позволяет (фото: пресс-служба НЛО TV)

О мировых брендах, которые вдохновляют

Сейчас появилось огромное количество новых дизайнеров, в том числе и украинских. Это, безусловно, радует, как и то, что наши дизайнеры делают одежду качественной. Из мировых мои фавориты - Totême и NensiDojaka (если не знакомы, советую посмотреть на ее платья).

Очень порадовала в этом году Victoria Beckham. И весьма удивил Dior в коллаборации с Трэвисом Скоттом.

О зеленом цвете - тренде сезона

Зеленый цвет - цвет надежды и свободы действий. Возможно, именно поэтому он стал настолько популярным в этом сезоне - мы все устали от ограничений карантина. Я всегда за сезонные тренды, но без фанатизма. Можно начать с добавления сочного зеленого аксессуара в виде сумки, кепки или украшений. А для смелых предлагаю самое трендовое сочетание - ярко-зеленый и фуксия. Эти два оттенка точно не оставят вас без внимания окружающих.

О тренде на монохром

Я люблю монохром. Но могу разбавить его ярким аксессуаром, например, цветными очками или яркой панамой. В моем возрасте яркие цвета в одежде может себе позволить только Гарик Корогодский (ред. - смеется).

О цветах и тканях

Я обожаю йогу и не представляю свое утро без этого занятия. Мое настроение всегда ровное, спокойное и счастливое. Поэтому цвета я люблю соответствующие -пастельные и все оттенки белого. А по поводу тканей, выбираю натуральные, и не только летом - всегда!

Актриса любит оверсайз (фото: пресс-служба НЛО TV)

О моде на стиль oversize

Я всегда любила oversize. Моя фигура позволяет мне носить такие вещи, а также я легко использую в образе многослойность. Oversize пришел к нам из хип-хоп культуры в США. Сегодня в этом стиле выпускают все элементы гардероба. А еще oversize - это удобно, ведь никто не заметит, что вы наели пару лишних килограмм.

Об откровенном антитренде этого лета

Считаю, что один из выраженных антитрендов - это джинсы скинни. Также шляпу с широкими полями лучше замените на панаму, а фиолетовый цвет на ярко-зеленый. И главное, девочки, умоляю вас, снимите наращенные ресницы, запишитесь на лазер по удалению татуажа бровей и не стоит больше «докалывать губки». Это все антитренд и трендом не будет больше никогда!

О том, хотелось бы ли ей стать стилистом

Тогда я смело могла бы попробовать себя косметологом-консультантом, кулинаром или кочуем по отношениям с мужчинами (ред. - смеется). Это все можно отнести к ряду моих хобби - так же, как и увлечение модой. Я не думала менять свою профессию, но, если у вас есть для меня предложение, от которого я не смогу отказаться, я рассмотрю варианты.

О том, как не потеряться в погоне за трендами

Такое происходит довольно часто. В результате по улицам расхаживают персонажи из комиксов Marvel. В этом случае совет только один: обратиться к профессиональному стилисту, который разложит все по полочкам в прямом и переносном смысле.

Актриса посоветовала не колоть губы у косметологов - это уже "олдфэшн" (фото: пресс-служба НЛО TV)