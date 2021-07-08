Сорочки оversize, зелений лайм і ніяких skinni: актриса Вікторія Варлей назвала тренди літа 2021

Літо - пора, коли хочеться сяяти й засліплювати всіх навколо власною красою та стильним зовнішнім виглядом. Але для того, щоб точно потрапити в ціль при виборі обновок для гардеробу, потрібно ретельно вивчити сезонні тренди.

Про них і не тільки РБК-Україна розпитали українську акторку Вікторію Варлей.

У серіалі "СуперКопи" на каналі НЛО TV Вікторія зіграла поліцейську Марію Тарнавську, яка навіть у формі виглядає стильно й вигідно виділяється на тлі інших. До речі, в реальному житті акторка дійсно цікавиться модою, стежить за трендами та точно знає, як виглядати стильно цього літа. Вона розповіла про:

Про головні модні тенденції сезону літа 2021

На вулиці дуже спекотно, й, звичайно, найкраще вбрання - це купальник, а на додачу до нього термальна вода нон-стоп. Благо цьогоріч багато дизайнерів включили купальники до повсякденного вбрання. Тепер їх можна одягати з широкими брюками або джинсами, головне - з довгими зав’язками, якими можна обкрутити талію в один або два рази. Також в моду повернулися широкі джинси від стегна, кроп-топи трансформувалися в укорочені сорочки, а головний колір сезону - greenlime (ред. - зелений лайм).

Про речі, які варто додати до літнього гардеробу

Думаю, варто звернути увагу на сукні з квітковими принтами. Але цього літа дрібні квіточки краще замінити на великі. Кольорові окуляри залишаються найбільш модними в цьому сезоні. І тут можна експериментувати - одягати їх із купальником або під брючний костюм вільного крою. Багато Instagram-інфлюенсерів для свого пляжного відпочинку обрали панами кроше найрізноманітніших кольорів. Особисто я таку носила в глибокому дитинстві. І, звичайно, мої улюблені oversize сорочки пастельних тонів із натуральних тканин завжди залишаються актуальними - з брюками, шортами та спідницями.

Яскравих кольорів актриса собі не дозволяє (фото: пресс-служба НЛО TV)

Про світові бренди, якими надихається

Зараз з'явилася величезна кількість нових дизайнерів, зокрема й українських. Це, безумовно, тішить, як і те, що наші дизайнери роблять одяг якісним. Зі світових мої фаворити - Totême і NensiDojaka (якщо не знайомі, раджу подивитися на її сукні). Дуже порадувала цього рокуVictoriaBeckham. І вельми здивував Dior у колаборації з Тревісом Скоттом.

Про трендовий зелений колір

Зелений колір - колір надії та свободи дій. Можливо, саме тому він став настільки популярним цього сезону - ми всі стомились від обмежень карантину. Я завжди за сезонні тренди, але без фанатизму. Можна почати з додавання соковитого зеленого аксесуара у вигляді сумки, кепки або прикрас. А для сміливих пропоную найбільш трендове поєднання - яскраво-зелений та фуксія. Ці два відтінки точно не залишать вас без уваги оточуючих.

Про різноманітні принти

Я люблю монохром. Але можу розбавити його яскравим аксесуаром, наприклад, кольоровими окулярами або яскравою панамою. У моєму віці яскраві кольори в одязі може собі дозволити тільки Гарік Корогодський (ред. - сміється).

Про кольори і тканини, яким віддає перевагу влітку

Я обожнюю йогу та не уявляю свого ранку без цього заняття. Мій настрій завжди рівний, спокійний і щасливий. Тому кольори я люблю відповідні - пастельні та всі відтінки білого. А з приводу тканин - обираю натуральні, й не лише влітку - завжди!

Актриса полюбляє оверсайз (фото: пресс-служба НЛО TV)

Про моду на стиль oversizе

Я завжди любила oversize. Моя фігура дозволяє мені носити такі речі, а також я легко використовую в образі багатошаровість. Oversize прийшов до нас із хіп-хоп культури в США. Сьогодні в цьому стилі випускають всі елементи гардероба. А ще oversize - це зручно, адже ніхто не помітить, що ви наїли декілька зайвих кілограмів.

Про відвертий антитренд цього літа

Вважаю, що один із виражених антитрендів - це джинси скінні. Також капелюх із широкими полями краще замініть на панаму, а фіолетовий колір на яскраво-зелений. І головне, дівчатка, благаю вас, зніміть нарощені вії, запишіться на лазер з видалення татуажу брів і не варто більше "доколювати губки". Це все антитренд і трендом не буде більше ніколи!

Чи хотіла би стать стилістом

Тоді я сміливо могла б спробувати себе косметологом-консультантом, кулінаром або коучем зі стосунків з чоловіками (ред. - сміється). Це все можна віднести до низки моїх хобі - так само, як і захоплення модою. Я не думала змінювати свою професію, але, якщо у вас є для мене пропозиція, від якої я не зможу відмовитися, я розгляну варіанти.

Про те, як в гонитві за трендами не втрачати власну індивідуальність

Таке відбувається досить часто. В результаті вулицями ходять персонажі з коміксів Marvel. У цьому випадку порада лише одна: звернутися до професійного стиліста, який розкладе все по поличках в прямому та переносному сенсі.

Актриса порадила не колоти губи у косметолігів, то вже "олдфешн" (фото: пресс-служба НЛО TV)