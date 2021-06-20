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На руке и на щиколотке: стилист показала 3 варианта, как носить шелковый платок этим летом

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Воскресенье 20 июня 2021 17:09
На руке и на щиколотке: стилист показала 3 варианта, как носить шелковый платок этим летом Шелковый платок - хит сезона (фото: instagram.com/ratandboa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Украшения и аксессуары этим летом могут быть самыми разнообразными. И необязательно - это кольца и браслеты. Например, можно "вооружиться" шелковым платком.

Стилист Катерина Ионова в своем Instagram показала, как лучше всего "обыграть" этот аксессуар в жарком сезоне.

Как носить шелковый платок летом 2021

На руке и на щиколотке: стилист показала 3 варианта, как носить шелковый платок этим летом

Можно носить "по назначению", можно - в виде браслета (фото: instagram.com/ratandboa)

Стилисты советуют носить шелковый платок вместе с колье. Для этого намотайте его на свое украшение. Также можно сделать колье просто из платка, для этого сцепите его стильной брошкой.

Вместо топа и пояса: стилист показала, как носить платок летом 2021

На руке и на щиколотке: стилист показала 3 варианта, как носить шелковый платок этим летом

Шелковый платок отлично смотрится на сумке. Выбирайте яркие рисунки и цвета, чтобы создать по-настоящему летнее настроение. Однотонные варианты создают романтичный вайб.

На руке и на щиколотке: стилист показала 3 варианта, как носить шелковый платок этим летом

В этом сезоне стилисты пошли еще дальше и посоветовали украсить платком и шелка... ногу! Как вам такой вариант? Платок на щиколотке выглядт очень необычно, без внимания вы уж точно не останетесь.

На руке и на щиколотке: стилист показала 3 варианта, как носить шелковый платок этим летом

Как носить шелковый платок летом (фото: instagram.com/kate_yourstylist)

Раньше стилист рассказала, как определить, какой головной убор идет именно вам.

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