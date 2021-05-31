Вместо топа и пояса: стилист показала, как носить платок летом 2021
Если ваша коллекция платков в этом сезоне еще не пополнилась новыми экземплярами, то нужно исправить это досадное недоразумение!
Тем более что платок теперь можно носить не только в виде аксессуара на голову, а еще и на ноге и даже вместо топа.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Зоя Панина.
"Я не умею носить эти ваши платки-каре", - это не отговорка. Летом они будут в тренде, так что стоит научиться, как применить платок в своем гардеробе.
Шпаргалка, как при помощи платка не превратиться в ковбоя, бандита или Аленушку, а стать самой стильной львицей в офисе, смастерить 1001 лук для отпуска и не делать укладку, когда времени в обрез.
Как носить платок летом 2021
- Как бандану
- На шее
- Вместо пояса
- Вместо топа
- На ноге
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На руке
- На волосах
Платок стал многофункциональным (фото: instagram.com/ya_zoya)
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