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Рыбацкие сапоги и стильный блейзер: Уиллем Дефо позирует для Interview magazine

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 18:17
Рыбацкие сапоги и стильный блейзер: Уиллем Дефо позирует для Interview magazine Стильный наряд актера восхитил поклонников (фото: interviewmagazine.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Голливудский актер, звезда "Французского вестника", "Отеля "Гранд Будапешт", "Человека-паука" и многих других фильмов, порадовал свежим фотосетом.

Уиллем Дефо дал интервью специально для Interview magazine.

Стильный наряд актера для новой фотосессии восхитил поклонников не меньше, чем сам разговор с Марком Руффало: стилисты подобрали Дефо рыбацкие сапоги от Maison Margiela и брюки и блейзер – от Balenciaga.

Рыбацкие сапоги и стильный блейзер: Уиллем Дефо позирует для Interview magazine

В разговоре речь шла о новых работах 66-летнего актера, амбициях и постоянной занятости, отношениях с такой же вечно занятой женой, йоге и животных Дефо, а также о том, как актер соскучился по театру и не умеет давать интервью.

Рыбацкие сапоги и стильный блейзер: Уиллем Дефо позирует для Interview magazine

Уиллем Дефо признался, что ему комфортнее оставаться человеком, который все еще работает над собой, и не превращаться в одного из тех ребят, которые уже добрались до вершины и спокойно на ней отдыхают.

"Мне это нравится. Я все еще не там, не на вершине. Меня там нет, я везде и нигде. Что я могу сказать? Я думаю, люди были бы удивлены тем, что я более известен за границей, чем в родных Штатах.

Я люблю принимать участие в "непопулярных" фильмах, которые часто даже не выходят в прокат в Штатах, но в некоторых местах они конкурируют с голливудскими фильмами.

Мне нравится быть художником-подмастерьем, я не хочу быть вознесенным на пъедестал или чтобы мне ставили памятник, я хочу расти и меняться".

Рыбацкие сапоги и стильный блейзер: Уиллем Дефо позирует для Interview magazine

Дефо многогранная личность (фото: interviewmagazine.com)

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