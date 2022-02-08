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Рибальські чоботи та стильний блейзер: Віллем Дефо позує для Interview magazine

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Вівторок 08 лютого 2022 18:17
Рибальські чоботи та стильний блейзер: Віллем Дефо позує для Interview magazine Стильний наряд актора захопив шанувальників (фото: interviewmagazine.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Голлівудський актор, зірка "Французького Вісника", "Готелю "Гранд Будапешт", "Людини-павука" і багатьох інших фільмів, порадував свіжим фотосетом.

Віллем Дефо дав інтерв'ю спеціально для Interview magazine.

Стильний наряд актора для нової фотосесії захопив шанувальників не менше, ніж сама розмова з Марком Руффало: стилісти підібрали Дефо рибальські чоботи від Maison Margiela і штани і блейзер – від Balenciaga.

Рибальські чоботи та стильний блейзер: Віллем Дефо позує для Interview magazine

У розмові йшлося про нові роботи 66-річного актора, амбіції і постійну зайнятість, стосунки з такою ж вічно зайнятою дружиною, йогу і тварин Дефо, а також про те, як актор скучив за театром і не вміє давати інтерв'ю.

Рибальські чоботи та стильний блейзер: Віллем Дефо позує для Interview magazine

Віллем Дефо зізнався, що йому комфортніше залишатися людиною, яка все ще працює над собою, і не перетворюватися на одного з тих хлопців, які вже дісталися вершини і спокійно на ній відпочивають.

"Мені це подобається. Я все ще не там, не на вершині. Мене там немає, я скрізь і ніде. Що я можу сказати? Я думаю, люди були б здивовані тим, що я більш відомий за кордоном, ніж у рідних Штатах.

Я люблю брати участь у "непопулярних" фільмах, які часто навіть не виходять у прокат у Штатах, але у деяких місцях вони конкурують із голлівудськими фільмами.

Мені подобається бути художником-підмайстром, я не хочу бути піднесеним на п'єдестал або щоб мені ставили пам'ятник, хочу рости і змінюватися".

Рибальські чоботи та стильний блейзер: Віллем Дефо позує для Interview magazine

Дефо багатогранна особистість (фото: interviewmagazine.com)

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