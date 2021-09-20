Самая модная обувь осени: стилист показала, с чем носить челси

Сегодня в тренде очаровательные модели ботинок под названием челси. Классические челси обычно заканчиваются на уровне лодыжки и имеют характерную деталь – вставки по бокам.

Стилист Анастасия Михайлова рассказала в Instagram , с чем сочетать челси, чтобы выглядеть стильно и актуально долгое время, а также показала примеры модных луков с этой обувью.

Челси - изначально обувь для верховой езды и принадлежат к жокейскому стилю, за счет резинки по голени такая обувь хорошо тянется и очень удобная.

В 2020 году верх популярности завоевали высокие челси, и если привычные короткие модели можно было носить только с брюками и джинсами, то высокие модели разнообразили варианты сочетаемости, в совокупности с массивной подошвой такая обувь приобрела нотку дерзкого и повседневного стиля.



Но есть и минусы:

специфическая длина обувь заканчивается на самой широкой части ноги

укорачивают ноги

плохо смотрятся при полных ногах

плохая сочетаемость в образах

Все проблемы быстро решается, разумеется, если разобрать более детально, то увидим, что нужно выбирать модели на высокой подошве, но не на широкой. Широкая подошва делает низ более грузным, а в совокупности с длиной обуви она просто становится непригодной для образов. Конечно, на длинные ноги и высокий рост такая идеально подходит, но что делать остальным?



Используем приём вертикаль цвета! Собираем образ в единой цветовой концепции с использованием второго слоя или единого цвета.

Используем по возможности прилегающие образы (узкие брюки или платья/юбки), в образах с широкими брюками такая обувь выглядит очень массивно , расширяет силуэт.

Для разных фигур:

Для яблока: используем образы с удлинённым верхом и узкими брюками, платья и юбки идеально подойдут для вашей фигуры. Задача подчеркнуть ноги!



Для прямоугольника: делаем акцентна фактурах, контрасте. Джогеры+ рубашка и жилет создают многослойный образ, в котором можно подчеркнуть талию. Делаем акцент на принтованные платья "на запах" подчёркиваем талию внутри образа и добавляем дополнительный слой.

Для перевёрнутого треугольника: стараемся визуально уменьшить плечи и подчеркнуть ноги, для этой задачи подойдут образы с ботфортами и удлинённой рубашкой, мини-платьями или образ со скинни и жакетом!



Для груши: используем свои женственные формы, надеваем трикотажные платья или комплекты ( с юбками) по фигуре, дополняем обувью в тон. Удлинённый верх или дополнительный слой прекрасно впишется в любой образ, по возможности не используйте джогеры или принтованный низ, лучше отдать предпочтение юбкам, платьям или прилегающему низу.





Для песочных часов: с этой фигурой можно легко испортить образ, несмотря на идеальнее пропорции тела. ВАШЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: добавили объём в одну зону, то она автоматически становится больше ,объёмнее и перевешивает другую зону. Вывод: если добавляете объём в одной зоне, то не забывайте добавить и в другой для сохранения баланса

Иллюстративное фото (instagram.com/mihi_style)