Наймодніше взуття осені: стиліст показала, з чим носити челсі
Сьогодні в тренді чарівні моделі черевик під назвою челсі. Класичні челсі зазвичай закінчуються на рівні щиколотки і мають характерну деталь – вставки з боків.
Стиліст Анастасія Михайлова розповіла в Instagram, з чим поєднувати челсі, щоб виглядати стильно і актуально довгий час, а також показала приклади модних луків з цим взуттям.
Челсі - спочатку взуття для верхової їзди і належать до жокейського стилю, за рахунок гумки по гомілки таке взуття добре тягнеться і дуже зручне.
У 2020 році верх популярності завоювали високі челсі, і якщо звичні короткі моделі можна було носити тільки з брюками і джинсами, то високі моделі урізноманітнили варіанти сполучуваності, в сукупності з масивною підошвою таке взуття придбало нотку зухвалого і повсякденного стилю.
Але є і мінуси:
- специфічна довжина взуття закінчується на найширшій частині ноги
- вкорочують ноги
- погано виглядають при повних ногах
- погана сполучуваність в образах
Всі проблеми швидко вирішується, зрозуміло, якщо розібрати більш детально, то побачимо, що потрібно вибирати моделі на високій підошві, але не на широкій. Широка підошва робить низ більш важким, а в сукупності з довжиною взуття вона просто стає непридатною для образів. Звичайно, на довгі ноги і високий зріст така ідеально підходить, але що робити іншим?
Використовуємо прийом вертикаль кольору! Збираємо образ в єдиній колірній концепції з використанням другого шару або єдиного кольору.
Використовуємо по можливості прилеглі образи (вузькі штани або сукні/спідниці), в образах з широкими брюками таке взуття виглядає дуже масивно, розширює силует.
Для різних фігур:
Для яблука: використовуємо образи з подовженим верхом і вузькими брюками, сукні та спідниці ідеально підійдуть для вашої фігури. Завдання підкреслити ноги!
Для прямокутника: робимо акцентна фактурах, контрасті. Джогери + сорочка і жилет створюють багатошаровий образ, в якому можна підкреслити талію. Робимо акцент на принтовані сукні "на запах" підкреслюємо талію всередині образу і додаємо додатковий шар.
Для перевернутого трикутника: намагаємося візуально зменшити плечі і підкреслити ноги, для цього завдання підійдуть образи з ботфортами і подовженою сорочкою, міні-сукнями або образ зі скіні і жакетом!
Для груші: використовуємо свої жіночні форми, надягаємо трикотажні сукні або комплекти ( зі спідницями) по фігурі, доповнюємо взуттям в тон. Подовжений верх або додатковий шар прекрасно впишеться в будь-який образ, по можливості не використовуйте джогери або прінтованний низ, краще віддати перевагу спідницям, сукням або прилеглому низу.
Для пісочного годинника: з цією фігурою можна легко зіпсувати образ, незважаючи на ідеальніше пропорції тіла. ВАШЕ золоте ПРАВИЛО: додали обсяг в одну зону,то вона автоматично стає більше, об'ємніше і переважує іншу зону. Висновок: якщо додаєте обсяг в одній зоні, то не забувайте додати і в інший для збереження балансу
Ілюстративне фото (instagram.com/mihi_style)
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