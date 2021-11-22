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Самая трендовая одежда сезона: стилист показала, как носить дубленку этой зимой

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Понедельник 22 ноября 2021 19:01
Самая трендовая одежда сезона: стилист показала, как носить дубленку этой зимой Верхняя одежда на зиму (фото: instagram.com/josefinehj)
Автор: Татьяна Турчаникова

Одним из самых трендовых предметов гардероба этой зимы дизайнеры единодушно признали дубленку. Но крайне важно правильно ее сочетать с другой одеждой.

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram показала топ-9 стильных формул для удачных луков с дубленкой.

Топ-9 формул: как носить дубленку зимой 2021-2022

  • Дубленка + трикотажный костюм (в рубчик) - любимая формула блогеров - берите на вооружение.

Самая трендовая одежда сезона: стилист показала, как носить дубленку этой зимой

  • Дубленка + белые джинсы - не очень функционально зимой, но красиво и свежо.

Самая трендовая одежда сезона: стилист показала, как носить дубленку этой зимой

  • Дубленка + черные джинсы - практично и невероятно стройнит.

Самая трендовая одежда сезона: стилист показала, как носить дубленку этой зимой

  • Дубленка + леггинсы - для тех, кто держит руку на пульсе.

Самая трендовая одежда сезона: стилист показала, как носить дубленку этой зимой

  • Дубленка + джинсовая юбка в длине миди - хорошо, когда вещь можно носить вне сезона.

Самая трендовая одежда сезона: стилист показала, как носить дубленку этой зимой

  • Дубленка + классические брюки - подходящий вариант для офиса и для тех, кто за рулем.

Самая трендовая одежда сезона: стилист показала, как носить дубленку этой зимой

  • Дубленка + трикотажное платье - тепло, уютно, комфортно и гендерную принадлежность обозначили (для тех, кто не приемлет оверсайз).

Самая трендовая одежда сезона: стилист показала, как носить дубленку этой зимой

  • Дубленка + кожаные брюки - микс стилей и фактур.

Самая трендовая одежда сезона: стилист показала, как носить дубленку этой зимой

  • Дубленка + юбка плиссе / гофре - еще один женственный вариант в копилку.

Самая трендовая одежда сезона: стилист показала, как носить дубленку этой зимойКак носить дубленку этой зимой (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист рассказала, какая верхняя одежда уже не в тренде этой зимой.

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