Устарело или актуально: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде этой зимой
Какую куртку выбрать (фото: instagram.com/hoskelsa)
Какую верхнюю одежду выбрать на зиму? Чтобы не купить вещь, которая не в тренде, важно тренировать "насмотренность", - так можно легко определять актуальный крой от устаревшего.
О трендах на зиму 2021-2022 рассказала в своем Instagram стилист Самаль Сан.
Итак, актуальная куртка: свободная, достаточно объемная, практичная, лаконичная, спокойного оттенка, без ярких принтов, яркого декора и других "дизайнерских изысков".
Неактуальную куртку можно определить по следующим деталям:
- неуместный декор
- рукава неполной длины
- чрезмерное облегание
- прилегающие пуховики-платья
- контрастная молния, эластичный пояс-пряжка
- карманы на замках, меховые вставки
Какую куртку выбрать на зиму: что актуально, что устарело
- Короткий рукав остался в прошлых сезонах
- Слишком обтягивающие модели уже не в тренде
- Стеганая куртка - и да, и нет
- Короткая куртка - какую выбрать
Какая куртка актуальна зимой 2021-2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks)
Раньше стилист показала, какие платья никогда не выходят из моды.