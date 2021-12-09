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Самые красивые платья принцессы Дианы, которые вдохновят на выбор новогоднего образа

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Четверг 09 декабря 2021 20:20
Самые красивые платья принцессы Дианы, которые вдохновят на выбор новогоднего образа Принцесса Диана (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Принцесса Диана до сих пор является одной из самых популярных личностей королевской семьи. А ее особый стиль стремится повторить каждое новое поколение. Яркий, женственный, порой дерзкий и провокационный как для королевской особы... Леди Ди, безусловно, подарила миру массу ярких образов.

Накануне рождественских праздников гардероб принцессы Дианы может стать источником бесконечного вдохновения.

Платья Леди Ди заслуживают особого внимания - многие из них стали культовыми. Чего только стоит ее вычурно роскошный свадебный наряд с длинным шлейфом, который оценили далеко не все модные критики, "платье мести", которое принцесса Диана надела вскоре после того, как стало известно о романе Чарльза с Камиллой Боулз, или платье-"русалка" из темно-синего бархата, в котором принцесса танцевала с Джоном Траволтой...

За годы светской жизни Диана выработала свои личные приемы, которые помогали ей скрывать недостатки внешности и подчеркивать достоинства. Высокий рост и "мальчишеские" очертания фигуры она научилась уравновешивать с помощью невысокого каблука и прямого кроя нарядов. А женственности образам добавляла при помощи аксессуаров. Изысканные браслеты, жемчужные ожерелья и серьги с драгоценными камнями привлекали внимание к сияющим глазам и обворожительной улыбке. Берем пример!

Красное платье в золотистый горох выглядит по-девичью очаровательно и невероятно страстно одновременно.

Белое платье на широких бретельках с глубоким декольте - смелый выбор, который требует безупречной осанки и драгоценных аксессуаров.

Платье, в котором Диана танцевала в Королевском оперном театре в 1985 году с Уэйном Соном, выглядит невероятно сексуально и не сковывает движений. То что надо для вечеринки!

Платье от Кэтрин Уокер, расшитое 20 000 жемчужинами, которое носило название "Элвис Пресли" из-за фирменного перевернутого воротника - любимое у принцессы Уэльской, а потому надевала она его не раз. Вдохновиться им точно стоит, учитывая новую "жемчужную" модную волну.

Платье на одно плечо - настоящий тренд современной вечерней моды. Диана демонстрирует, как идеально к нему подойдут длинные лаконичные серьги.

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